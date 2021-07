Dobrovoľníci z Prešova vytvorili unikátny obchodík: Keď si tu nakúpite, pomôžete najslabším!

Otvorili jedinečný obchodík, ktorý bude slúžiť na pomoc najslabším. Celý výťažok prešovského Charity shopu poputuje pre sociálne odkázaných ľudí. Nakupovať sa v ňom bude za dobrovoľný príspevok.

Tovar môže darovať každý s dobrým srdcom. Projekt vytvorili dobrovoľníci zo združenia Podaj ďalej.

Obchodík zriadili na Floriánovej ulici, blízko centra Prešova. “Pred časom sme už jeden podobný obchod prevádzkovali, ale nedohodli sme sa s prenajímateľom. Museli sme hľadať niečo iné. Nakoniec sa nám podarilo získať nové priestory od mesta. Našou úlohou však bolo dať ich do poriadku. Boli v dezolátnom stave. Bola tu pleseň, opadaná omietka. Museli sme sa poriadne snažiť. Vlastnoručne nám to trvalo dva roky, pracoval najmä môj manžel, ktorý je skvelý. Zdržalo sa to kvôli pandémii, keď sme stáli nejakých 7-8 mesiacov, ale zato sme počas tej doby ušili 4000 rúšok,” vysvetlila Viki Potašová z občianskeho združenia Podaj ďalej. Funguje na jednoduchom princípe.

“Kto má záujem, môže odovzdať veci na našom odbernom mieste na Požiarnickej ulici. To, čo nepodarujeme ľuďom v núdzi, predáme a výťažok ide každý mesiac pre jednu konkrétnu rodinu, ktorá potrebuje pomoc,” podotkla duša charitatívneho projektu. V obchode predávajú knihy, oblečenie, či obuv, domáce potreby i ďalší tovar. “Otvorené budeme mať počas pracovných dní od 10.00 do 17.00,” uzavrela Viki Potašová. (nov,foto autor, archív Podaj ďalej).