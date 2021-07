Fanúšikovia prekvapení, kedy to stihla! Misska Štefková prežíva najkrajšie chvíle: Budem mama

Úspešná slovenská modelka a misska Soňa Štefková poriadne prekvapila svojich fanúšikov. Mnohí ani netušili, že má vzťah, ona má pritom už aj sladké tajomstvo.

Modelka Soňa Štefková je úspešná mladá žena. Modelingom prerazila nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Po budovaní kariéry však nastal zlom v jej živote. Obdivovateľom oznámila radostnú novinku. "Budem mama!"

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

Fanúšikovia modelky, ktorí nepatria práve medzi jej najbližších, však netušili, že modelka je vôbec zamilovaná. Naposledy totiž zaznamenali jej vzťah s hercom Dáriusom Kočim, s ktorým boli stále na očiach. Po ňom však brunetka o svojej novej láske, s ktorou čaká dieťa, príliš neinformovala. Až teraz. Kráska je zamilovaná do istého právnika Erika.

Na sociálnych sieťach však zverejnila fotku so snímkom z ultrazvuku a čo to prezradila aj o tom, ako tehotenstvo prežíva: "Budem mama! Už je to pár týždňov, čo chodím po svete 2 v 1. Vlastne to bolo presne na Deň Matiek, keď som sa dozvedela, že čakám dieťatko. Odvtedy ma môžete stretnúť so zvláštnym úsmevom, teda ak práve nepracujú naplno hormóny a ja neplačem pri reklame na toaletný papier, na moju obranu, eko toaletný papier."

"Veľmi sa už na Teba tešíme, miničloviečik. Bol si zrodený z najväčšej lásky a verím, že si spoločne ukážeme, aký vie byť svet krásny," vyznala sa modelka, ktorá v statuse poďakovala aj svojmu partnerovi za rastúce bruško.