Tento hrášok bol vypestovaný priekopníckou metódou zo Slovenska: Stroj, ktorý šetrí záhradkára aj prírodu!

Študenti to dokázali! Patent Jána Šlinského o tzv. agrokruhoch v praxi vyskúšali na Strednej odbornej škole (SOŠ) agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku v okrese Trebišov. V modelovej školskej farme priekopnícky vypestovali zdravú a čerstvú zeleninu. Z prvej úrody už zbierajú hrach.

Na pozemkoch školy vyrástli štyri otočné ramená na elektrický pohon, ktoré obrábajú 12 polí v riadkoch v tvare špirály. Štefan Treskot (16) aj s ďalšími spolužiakmi v odbore agromechanizátor-opravár priamo vypomáhali pri zbieraní hrachu. "Páči sa mi to a viem si predstaviť, žeby som sa tomu venoval aj po skončení školy. Čaká ma však ešte štúdium v treťom ročníku," povedal tento študent.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Riaditeľka školy Silvia Sakáčová pre Nový Čas potvrdila viacero výhod agrokruhov: "Máme 263 žiakov a časť z nich sa venuje práve agrokruhom. Základ je v správnych tvárniciach, kde sa spolu s pôdou vloží semienko a celé sa to nepolieva zvrchu, ale práve naopak - na zakorenenie je vhodné, že sa ponoria do vody, kde nasajú potrebné množstvo živín." Takto nachystané priesady potom na poli neskôr obkope špeciálne zariadenie v tvare špirál a zbaví ich buriny. "Uľahčuje to prácu pestovateľom, lebo ide o automatizovaný systém. Umožňuje to pestovanie aj na väčšej ploche, pričom my máme celkovo až dva hektáre. Tohto roku okrem hrášku pestujeme tiež cibuľu, tekvicu hokaido, cukiny, zeler, paradajky, papriky, šalát, cviklu, fazuľu a sladkú kukuricu," dodala riaditeľka, ktorú teší, že pestujú len zdravú zeleninu bez chemických prísad!

"Je to malá revolúcia v pestovaní zeleniny, pretože na rozdiel od tradičného poľnohospodárstva agrokruhy zabraňujú degradácii pôdy. Prvé plodiny boli zasadené na jar a ak bude ustálené počasie, v tejto sezóne by sme mali vypestovať zeleninu o hmotnosti 12 ton," uviedol predseda košickej župy Rastislav Trnka.

A čo sú to vlastne agrokruhy? "Ide o robotizované poľné pracovisko, ktoré zbavuje pestovateľa fyzickej námahy spojenej s obrábaním pôdy. Na agrotechnický most sa pripevňuje rýľovací stroj, sejačka, hrabkovač, kyprič či ďalšie poľnohospodárske pomôcky, ktoré nespôsobujú eróziu pôdy tak, ako napríklad traktor či iné ťažké mechanizmy," povedal ich vynálezca Ján Šlinský. "Jeho systém obrábania poľnohospodárskej pôdy možno na Slovensku vidieť na troch miestach, no iba v Pribeníku je to prvá oficiálna verzia funkčného prototypu. Podstata systému nespočíva iba v produkcii zeleniny, ale aj vo výučbe mladých poľnohospodárov, ktorí budú pokračovať v pestovaní kvalitných potravín doma a bez nadmerného zaťaženia prírody.