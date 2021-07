Hasiči z Pliešoviec zachraňovali uviaznuté mláďa srnky: Neuveriteľné, kde malú Bambi objavili!

Slovenskíé hasiči sú vždy nablízku, keď ich potrebujeme. Avšak pomocnú ruku podávajú nielen ľuďom, ale aj tým najzraniteľnejším stvoreniam.

O dojímavé fotografie zo záchrannej akcie sa podelili hasiči z Pliešoviec (okres Zvolen). Vo štvrtok boli títo hrdinovia privolaní k záchrane mladej uviaznutej srnky. Zvieratko našli 5 metrov pod zemou!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Srnka spadla do 5 metrov hlbokej čističky odpadových vôd. Nevinné stvorenie najskôr vytiahli a zistili, či má zranenia. "Príslušník s použitím rebríka zišiel do jamy, malú srnku zabalil do deky a vytiahol ju von. Zvieratko neutrpelo žiadne zranenia a po konzultácii s poľovníkmi bolo vypustené do prírody," uviedol Hasičský a záchranný zbor na svojej facebookovej stránke.