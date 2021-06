Starostovia z východu bijú na poplach: Na robotníkov sa čaká zbytočne! Štát mal znemožniť prácu nezamestnaným

Starostovia z východného Slovenska bijú na poplach. Donedávna mohli nezamestnaní pre obce vykonať množstvo užitočnej práce i privyrobiť si. Teraz sedia doma takmer bez peňazí. V dedinách majú prichystané krompáče, lopaty, fúriky i kosačky, ale využitia pre nich niet.

Máte zaujímavý tip, záľubu alebo fotky, o ktoré sa s nami chcete podeliť? Neváhajte a pošlite nám ich na tip@novycas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0918 620 001!

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Starostovia sa sťažujú, že štát prestal prispievať na rozvojové projekty obcí, ktoré znamenali prácu pre nezamestnaných. Typickým príkladom je obec Breznica (okr. Stropkov). "Ľudí sme využívali na upratovanie, kosenie, či pri stavbe parkoviska. Oni si privyrobili k sociálnej dávke a bolo o nich postarané. Lenže momentálne štát takúto možnosť znemožnil,” vysvetlil Slavomír Brendza, starosta Breznice. Všemožne sa snaží vymyslieť, ako zabezpečiť, aby ľudia mohli robiť a dostali nejaké peniaze.

"Doma sedí 30-40 ľudí bez roboty. Pritom u nás sa na aktivačných naučili murovať a dnes majú riadnu robotu," pripomenul. Potvrdil to aj starosta Kladzian Daniel Lorinc. "U nás je to teraz tak, že nezamestnaní si musia sociálku odpracovať. Ľudia robia 32 hodín, aby dostali 60 €. Žiadna iná možnosť aktuálne neexistuje. Ak by bola možnosť zamestnať ľudí, mali by sme 10-15 uchádzačov o robotu," ozrejmil.

Kým donedávna v rámci projektov z úradov práce pracovala pre obec aj Pavlína Moskaľová (32), ktorá má 5 detí, dnes sedí doma. "Je to veľká škoda, že nemôžem robiť. Každé euro by sa mi zišlo pre detičky. Teraz mám dohromady 250 €. Ťažko z toho vyžiť. Brala by som každú robotu,” skonštatovala Brezničanka. "Rezort práce žiadame o pomoc od marca minulého roka, ale peniaze nie sú. Ak by štát obciam pomohol, nemuseli by sme mať toľko nezamestnaných,” uzavrel hovorca ZMOS, Michal Kaliňák.

Spôsobila to pandémia

Podľa ministerstva práce komplikácie spôsobila pandémia koronavírusu. "Počas prvej vlny pandémie, v období marec až máj 2020, boli z objektívnych dôvodov aktivačné práce pre obec pozastavené, respektíve vykonávali sa len nevyhnutné činnosti, ak ich organizátor prác potreboval. Nové dohody v uvedenom období mohli uzatvárať zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb resp. zamestnávatelia z oblasti kritickej infraštruktúry. Úrady s každým organizátorom jednali individuálne. Po prvej vlne pandémie boli aktivačné práce pre obec opätovne spustené bez obmedzenia typu činnosti. Rovnaké podmienky platili od 1.1.2021 do opätovného spustenia aktivačných prác pre obec 16.4.2021. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR počas pandémie podporuje aj zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom projektov aktívnej politiky práce. Vďaka tejto pomoci si našlo zamestnanie alebo začalo podnikať až 30 100 ľudí," uviedla hovorkyňa ministerstva, Michaela Slivková Kirňaková.