V Sečovciach sa roky rozpredával majetok mesta, občianske združenie chystá zmenu: Hľadáme nové oddychové zóny!

Smutná dekáda! Primátorovanie Jozefa Gamráta, ktorý sa vzdal mandátu, sprevádza v Sečovciach zvláštny povzdych. Majetok mesta sa skôr len rozpredával, nepribudlo nič obdivuhodné. Prišli o hasičskú zbrojnicu, predali bývalý Dom pionierov i kino, futbalový štadión nemá predsedu a súťaž.

Obyvatelia, najmä mladé rodiny s deťmi, by uvítali, keby mali viac priestoru na relax, lebo v uplynulých 10 rokoch sa v podstate nič výrazne nezveľadilo. Postupne sa predala budova kina Prameň aj spolu s knižnicou, z bývalého kúpaliska vznikol priestor pre asociálov, nadbytočný bol Dom pionierov, hasičská zbrojnica a aj s futbalovým štadiónom Slavoja to vyzeralo všelijako. Nadbytočný majetok sa odpredával lacno a miestni si šuškajú, či sa to vôbec malo stať a prečo.

Do jednej z budov údajne zatekalo, takže ju mali predať pod cenu, no súčasný majiteľ doteraz funguje aj bez opravy. Bývalá primátorka Monika Bérešová, ktorá je teraz poslankyňou, to povedala jasne.Za môjho predchodcu sa v meste v podstate zrušili všetky športy."