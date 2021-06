Motorkári prišli v Levoči húfne darovať krv: Odteraz budú na prilbe nosiť TOTO!

V rámci kvapky krvi s názvom Som tvoja krv, zachránim ti život prišli v utorok (22. 6.) do Nemocnice Agel Levoča darovať krv motorkári najmä z levočského motorkárskeho klubu Nordic Eagles. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel Martina Pavliková.

Nemocnica sa zapojila do projektu, ktorý bol spustený aj v iných nemocniciach v rámci skupiny. „Cieľom bolo poukázanie na dôležitosť darovania krvi a v tomto období poukázať aj na zraniteľnosť ‚prilbovaných‘ účastníkov cestnej premávky, ktorí sú jej neodmysliteľnou súčasťou,“ uviedol primár hematologicko-transfúzneho oddelenia (HTO) Rastislav Osif.

"Darcovia si odniesli nálepku so svojou krvnou skupinou, ktorú si môžu umiestniť na prilbu, motorku alebo kamkoľvek budú chcieť. Týmto si budú symbolicky pripomínať dôležitosť darcovstva. Pre niektorých to bolo darovanie krvi po prvý raz a my si nesmierne vážime, že nabrali odvahu a prispeli svojou kvapkou. Napriek tomu, že niektorí krv darovať nakoniec nemohli, sme veľmi radi, že prišli podporiť nás a svojich kolegov a priateľov," doplnil primár oddelenia.

Okrem motorkárov zo spomenutého klubu a jedného motorkára zo Spišského Podhradia prispela svojou kvapkou krvi a zároveň podporila podujatie aj riaditeľka Slovenského Červeného kríža, územného spolku Spišská Nová Ves, Janka Kipikašová. Svojou prítomnosťou podujatie podporil aj zástupca cyklistov a zároveň kolega, ktorý je taktiež pravidelným darcom krvi na transfúziologickom oddelení levočskej nemocnice.

"Do tejto kvapky krvi sme sa radi s našimi členmi zapojili. Teplé počasie vyhnalo na cesty mnoho motorkárov a niektorí z nich prišli počas uplynulého víkendu o život. Myslím si, že je to dosť veľká motivácia na to, aby sme si prišli navzájom pomôcť. Verím, že sa nám na jeseň podarí toto podujatie zopakovať v hojnejšom počte a s motorkármi z ďalších priateľských klubov," dodal Martin Soják, prezident levočského motorkárskeho klubu Nordic Eagles.