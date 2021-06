Naštvaná reakcia zoológa na debaty o medveďoch: Za všetko môže človek!

O medveďoch na Slovensku sa v posledných dňoch rozpráva viac než dosť. Do debaty sa však pustili aj ľudia, ktorí k tomu nemajú, čo povedať. Zoológ a docent Marcel Uhrin si preto povedal dosť.

Tragická smrť muža, ktorý podľahol zraneniam spôsobených medveďom na Liptove, sa spustila veľká debata o tom, či sú šelmy premnožené a aké hrozí ľuďom nebezpečenstvo. Posledné dni zaplnili internet aj videá medveďov, ktorí sa dostávajú čoraz bližšie k ľudským obydliam.

Zoológ, bývalý riaditeľ Národného parku Muránska planina a pedagóg na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, si povedal dosť dohadom a vyjadreniam neerudovaných ľudí. Na sociálnej sieti zverejnil emóciami nabitý status, v ktorom sa jednoznačne postavil za šelmy.

"TÉZA 1. Nikto, pozor, opakujem, nikto, ešte raz a dôrazne, NIKTO dnes nevie, koľko medveďov na Slovensku je. Aktuálne neexistuje žiaden hodnoverný odhad založený na vedeckých dátach. Posledné takéto dáta z roku 2014 odhadujú populáciu na 1023–1489 jedincov. Všetkým, ktorí dnes trieskajú o troch tisícoch, čítal som už aj, že počet medveďov u nás je aj štyritisíc, prajem, aby sa potkli o obrubník a nad*bali si držku," spomína docent v statuse, ktorý zdieľali stovky ľudí.

"TÉZA 2. Nikto z tárajov spomínaných v téze 1 ani len netuší pojmový obsah ekologického termínu ´premnoženie druhu´. Veľmi jednoducho: druh je premnožený vtedy, ak vyčerpáva svoje zdroje. Základnými zdrojmi sú potrava, priestor (habitat, úkryty, etc.) a sexuálni partneri. Odhadujem, že väčšina zo spomínaných tárajov k napĺňaniu zdrojov medveďa aktívne prispieva. Lebo, kto iný, ak nie poľovníci, budujú vnadiská a kto iný, ak nie spomínaní, sú zároveň súčasťou množiny tárajov o počtoch?" Vysvetľuje Uhrin ďalej.

Zoológ sa vo svojom statuse vyjadril, že nesúhlasí s tým, aby sa spustila regulácia medveďov kvôli jednému tragickému prípadu. "Na vysokej škole som liezol. Raz sa stalo, že sme naložení batohmi so železom utekali po výstupe v južnej stene Volej veže Mengusovskou dolinou na vlak do Štrby. Možno to poznáte, skáčete na chodníku zo skaly na skalu a sústreďujete sa len na to. Zrazu vidím na chodníku zhluk ľudí, nestíham zastať, vrazím doň, bežím ďalej a vidím, že zhluk je kruh smejúcich sa turistov. Uprostred kruhu stojí medveď, míňam ho na asi pol metra pred papuľou do ktorej mu turisti zo zhluku núkajú klobásu. [Strih] Sedíme v Košiciach na pive v staničnej zaplivanke a čakáme ďalších lezcov z oddielu, ktorí tam boli tiež, liezli niečo ťažšie a prichádzajú neskorším vlakom. ´Čo medveď na chodníku?´ Obraz sa mení, turisti na skalách okolo, úsmevy skysli, medveď im pokojne trhá batohy a ku klobáse pristupuje samoobslužne.POUČENIE: Nikto iný, len človek spôsobuje nebezpečné konflikty s medveďom," vyjadril sa jasne Marcel Uhrin, ktorý o ekológii cicavcov vyučuje na vysokej škole a priznal, že s medveďom sa v živote stretol neuveriteľných 20-krát.

