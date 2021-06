Zvučné mená športovcov vo videu, ktoré vám bude vŕtať v hlave ešte dlho: Čo odkazujú Hamšík, či sestry Fialkové?

Video s odkazom pre všetkých Slovákov. Peter sa rozhodol povenovať veľmi citlivej téme. Na to, aby malo video dosah pre väčšie publikum, požiadal o pomoc známych slovenských športovcov.

Peter nám poslal do redakcie video plné známych slovenských športovcov. Nenapadlo by vám ale, k akej téme sa budú vyjadrovať. Peter sa dotkol témy domáceho násilia, s ktorým mal sám skúsenosti, a rozhodol sa vyzvať Slovákov, aby neboli ľahostajní.

Aby mala táto téma väčší dosah, rozhodol sa osloviť športovcov, ktorých poznajú aj za našimi hranicami. S ich prispením vznikol odkaz, ktorý sa vryje do pamäti. "Až som bol prekvapený, akí boli ochotní. Na začiatku by som ani nesníval, že sa mi také známe mená podarí ´vybaviť´. A to niektorí ešte oslovili ďalších športovcov, až takí ochotní boli, úplne prekvapený som bol z toho," povedal Peter o práci so známymi Slovákmi.