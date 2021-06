Elektráreň v Novákoch prekvapila: Plán na výrobu energie zo Slnka!

Novácka elektráreň má plán, ako bude ďalej fungovať po skončení doby uhoľnej. Desiatky rokov vyrába Elektráreň Nováky teplo a elektriku tým, že spaľuje hnedé uhlie.

To však môže iba do roku 2023, kedy sa skončí platnosť všeobecného hospodárskeho záujmu, na základe ktorého sa podporuje výroby elektriny z uhlia. Elektráreň preto prišla s plánom nahradiť uhlie ekologickejšou energiou vyrobenou pomocou solárnych panelov. Zúžitkuje pritom dokonca odkaliská.

Plánov na transformáciu areálu po ukončení doby uhoľnej má elektráreň viacero. Vybudovanie solárneho parku na výrobu elektrickej energie zo slnka je jedným z nich. Miesto pre park je už vybrané. Malo by sa nachádzať na odkaliskách, ktoré vznikli počas doby prevádzky elektrárne. Tá sem roky vyvážala odpad, ktorý po sebe zanecháva spaľovanie hnedého uhlia. Odkaliská sú tri, jedno už elektráreň zrekultivovala a práve na ňom sa má začať prvá fáza projektu. V prvej fáze mieni elektráreň vybudovať solárne panely, ktoré by produkovali desať megawattov solárnej energie. „V ďalších dvoch etapách by sme chceli ďalší výkon tak, aby bol celkový výkon 80 megawattov elektrickej energie,“ informovalo vedenie elektrárne.

Dnes, keď sa ešte vyrába energia z uhlia, produkuje každý z dvoch blokov elektrárne 80 megawattov energie. Znamená to teda, že ekologická solárna elektráreň by mohla vyrobiť presne také množstvo elektriny, ako jeden blok, ktorý dnes spaľuje uhlie. Ďalším pozitívom, podľa vedenia elektrárne je, že sa využije plocha odkalísk. Dobrou správou pre obyvateľov hornej Nitry je aj to, že zmenu výroby elektrickej energie by mohli pocítiť aj vo svojich peňaženkách. Vďaka energie zo Slnka by mohli ušetriť.