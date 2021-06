Prešovský kraj sa rozhodol oceniť učiteľov, ktorí sa najlepšie prispôsobili online výučbe: Súťažia všetky školy v kraji!

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil anketu Naj online učiteľ PSK za školský rok 2020/2021. Jej zámerom je vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú museli prejsť školy počas pandémie koronavírusu.

Na toto ocenenie učiteľov nominujú ich žiaci. Informovala o tom prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.Z dôvodu zhoršenej epidemickej situácie sa v školskom roku 2020/2021 vyučovanie na stredných školách od októbra 2020 do konca apríla 2021 realizovalo vo zvýšenej miere vo virtuálnom priestore. Prezenčná výučba bola od 8. februára povolená v prípade končiacich ročníkov, v skupinách päť plus pedagóg. Zároveň sa učilo aj na stredných zdravotníckych školách. Ostatné ročníky stredných odborných škôl a gymnázií fungovali až do uvoľnenia opatrení na prelome apríla a mája formou dištančnej výučby. Vtedy školský covid automat postupne umožňoval otvárať stredné školy už v plnom režime, a teda v prezenčnej výučbe pre všetkých žiakov.

Vedenie škôl, pedagógovia a žiaci sa situácii spojenej s presunom výučby do virtuálneho priestoru museli podľa župy prispôsobiť a na zmenu promptne reagovať. Kraj sa preto rozhodol zdôrazniť prácu tých učiteľov, ktorí sa s novým spôsobom online vzdelávania dokázali najlepšie popasovať a do vyučovacieho procesu vniesli originálny prístup. „Školy majú za sebou naozaj náročný školský rok, počas ktorého boli nútené pracovať a vzdelávať sa inak, častokrát v neznámych intenciách. Potrebné tiež bolo zmeniť zaužívané vzdelávacie návyky a spôsoby výučby. Preto sme sa rozhodli oceniť tých učiteľov, ktorí do svojho vzdelávania cez internet vniesli naozaj špeciálny a povzbudzujúci prístup k učeniu či inovácie a dokázali ho zmeniť doslova na dobrodružstvo,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Pripomenul tiež, že pandémia koronavírusu neumožnila v uplynulom ani súčasnom školskom roku zrealizovať tradičné ocenenia pedagógov a žiakov Sophista pro regione a Lux Mentium.

Do ankety Naj online učiteľ PSK sú zapojené všetky stredné školy v Prešovskom kraji. Ide spolu o 72 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti prešovskej župy, cirkevné aj súkromné školy. Nominácie na ocenenie potrvajú do 16. augusta. Návrhy župe môžu posielať samotní žiaci škôl na e-mail nominacie@vucpo.sk, a to so zdôvodnením svojho výberu. Výsledky ankety plánuje krajská samospráva vyhlásiť začiatkom jesene tohto roka.