Karin dostala zaujímavý nápad, za pár týždňov vyčistila les od odpadkov: Teraz inšpiruje Slovensko!

Vďaka jej taškám mizne z lesa pri obci Tehla (okr. Levice) neporiadok. Karin (27) premenila starú informačnú tabuľu na vešiak s vlastnoručne ušitými taškami, do ktorých turisti zbierajú odpad. Následne ho recyklujú do určených vriec. Dnes ho nestíhajú odvážať.

Pracuje ako fyzioterapeutka, počas pandémie však musela služby pozastaviť. Karin (27) nelenila a využila čas zmysluplne. Starú informačnú tabuľu v milovanom lese pri obci Tehla zmenila na niečo úžasné!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zo starých látok ušila tašky a každý, kto ide do lesa, si ich môže vziať so sebou a naplniť ich odpadom. Pod tabuľou sú zároveň farebné vrecia na recykláciu vyzbieraného odpadu. Užitočná aktivita sa natoľko ujala, že Karin s otcom už niekedy nestíha odpadky odvážať.

„V tomto lese som od narodenia, nakoľko môj ocino je horár. V posledných rokoch sa les preplnil odpadkami od keksíkov, plastových a sklenených fliaš a podobne,“ krúti hlavou Karin. „Záležalo mi na tom, aby vyzeral tak, ako keď som sa v ňom hrávala. Myšlienku som nosila v hlave už dlhšie, ale presťahovala som sa do Vrábeľ a už som tam tak často nechodila,“ pokračuje sympatická žena. Potom prišlo prvé obdobie covidu. „Musela som zavrieť ambulanciu a pre mňa to bola výzva na realizáciu toho, na čo som nemala čas,“ smeje sa.

„Myslím, že odpad zbieralo len zopár ľudí, ktorí miesto pravidelne navštevovali. Aj tak sme však prvé mesiace s rodičmi nestíhali meniť vrecia. V posledných mesiacoch som v lese pri 30-minútovej prechádzke nenašla žiaden odpad,“ spokojne sa usmieva Karin, ktorá jednoduchým nápadom vyčistila les. „Stačilo obnoviť starú informačnú tabuľu, ušiť tašky, ktoré z času načas vymením, preperiem, vyžehlím a funguje to,“ konštatuje.

Projekt si všimli aj viaceré samosprávy. „Už ma kontaktovali a pýtali sa, ako to funguje. Aj viacej ľudí, ktorým sa myšlienka páčila, chcú aj inde niečo podobné urobiť. To ma veľmi teší,“ hovorí so zadosťučinením čerstvá mamička.