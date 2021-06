Skvelý nápad Oravskej knižnice: Stovky kníh darovala väzňom!

Oravská knižnica po úspešnej spolupráci s ružomberskou a sučianskou väznicou pokračuje v projekte Daruj knihe nový domov.

Ako informovala Zdenka Prílepková z dolnokubínskej Oravskej knižnice, v spolupráci so žilinskou Krajskou knižnicou doručili do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Žiline celkom 200 kníh.„Potešili sme sa, že po väzniciach v Ružomberku a v Sučanoch (okr. Martin) prejavili záujem o naše knihy aj v Žiline. Oslovili nás s tým, že by radi rozšírili svoj knižničný fond,“ uviedol riaditeľ Oravskej knižnice Roman Večerek.

Knižnica do projektu prizvala partnerskú Krajskú knižnicu v Žiline. Tamojšej riaditeľke Kataríne Šušoliakovej sa myšlienka projektu, keď vyradené knihy dostávajú šancu na nový život, páči. „Aj v našej knižnici máme v skladoch knihy, ktoré sú vyradené a pritom stále majú čitateľom čo povedať. Prečo ich tak neposunúť ďalej na ich ďalšiu cestu,“ poznamenala Šušoliaková.

V rámci projektu Daruj knihe nový domov našlo nové uplatnenie vo väzniciach v Ružomberku, Sučanoch a v Žiline celkom 1 220 kníh. Oravská knižnica popri darovaných knihách pre väznice umiestnila aj knižné police na autobusové a železničné stanice na Orave a zaplnila ich viac ako 2-tisíc knihami.