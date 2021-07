Ružový park v Trnave čaká obnova za 2,8 milióna: Toto sa stane jeho dominantou!

Ružový park v centre Trnavy čaká obnova, jeho dominantou sa má stať potok Trnávka

Trnava vyhlásila verejné obstarávanie na obnovu Ružového parku, ktorý je významnou plochou zelene v centre mesta. Predpokladaná hodnota zákazky bola vyčíslená na viac ako 2,8 milióna eur, časť peňazí chce radnica získať z eurofondov. Z projektovej dokumentácie vyplýva, že po podpise zmluvy so zhotoviteľom by práce mali trvať päť mesiacov. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní môžu ponuky predkladať do 6. júla.

„Cieľom obnovy Ružového parku v Trnave je vytvorenie multifunkčného verejného priestoru s ohľadom na zachovanie historickej štruktúry. Návrh rešpektuje prírodné podmienky, charakter historickej zástavby, kompozičné osi historických i nových štruktúr i požiadavky na optimálne funkčné a priestorové využitie územia pre oddychovo-rekreačné aktivity obyvateľov mesta,“ píše sa v dokumentácii k verejnému obstarávaniu.

Trnava hľadala najlepší návrh na obnovu Ružového parku v roku 2016 v kreatívnej architektonickej súťaži. Odborná komisia víťazný návrh neurčila, zaujalo ju však riešenie kolektívu okolo krajinnej architektky Júlie Straňákovej, ktorá napokon zákazku na projektovú dokumentáciu získala. V Ružovom parku ráta okrem iného s ružovou promenádou, pobytovou lúkou, vodnými prvkami aj cyklotrasou. Z toku Trnávky sa má stať dominanta parku. „V návrhu je riešené sprístupnenie k vodnej ploche pomocou schodov, ktoré vytvárajú možnosť posedenia v blízkosti vody. Napojenie schodov k celému parku je dotvorené trvalkovými rozvoľnenými záhonmi s prevahou okrasných tráv,“ píše sa v sprievodnej správe k projektovej dokumentácii.