Krok mesta Nemšová pobúril všetkých psíčkarov: Zvieratá musia z mestských bytov preč!

Chovatelia psíkov, ktorí obývajú mestské nájomné byty v Nemšovej, nevedia, ako ďalej. Podľa nariadenia zhora, musia zvieratá preč, napriek tomu, že pre mnohých sú jedinými spoločníkmi.

O neobvyklej situácii informovala nezisková organizácia Zvierací ombudsman na facebooku. Organizácia zabezpečuje právnu a inú odbornú pomoc útulkom na Slovensku. "Ohlasovateľ sa na nás obrátil s prosbou o pomoc pri komunikácii so zástupcami mesta Nemšová, v ktorom prišlo po zmene zastupiteľstva k zásadnej zmene pri možnosti chovu spoločenských zvierat v mestských nájomných bytoch," oznámil na facebooku Zvierací ombudsman.

"Obyvatelia nájomných bytov mali povolené chovať vo svojich domácnostiach spoločenské zvieratá, konkrétne psy, s ktorými niektorí žili aj desať rokov. Nedávno im však bolo pod vyhrážkou ukončenia zmluvy a vysťahovania sa, či nepredĺženia nájomnej zmluvy oznámené, že sa musia svojich psov zbaviť," šokuje na facebooku Zvierací ombudsman.

Podľa neziskovej organizácie môže mesto docieliť to, že ľudia aj ich psy ostanú bez strechy nad hlavou. Môžu si vybrať totiž len z dvoch možností, buď sa psa zbaviť, alebo sa vysťahovať. Pre viacerých z nich, je však ich pes dlhodobým a jediným spoločníkom.

O vyjadrenie sme požiadali vedenie mesta, ktoré to vidí inak. "Nemožnosť chovu psov v mestských bytoch vyplýva z platného právneho predpisu, ktorým je VZN č. 1/2013 o držaní psov na území mesta Nemšová v platnom znení, ďalej nájomcovia mestských bytov sa zmluvne zaviazali s prenajímateľom, že v byte psov chovať nebudú. Nemám vedomosť o tom, že niekto za prenajímateľa nútil majiteľov bytov zbaviť sa psa pod hrozbou vysťahovania," povedal primátor mesta Nemšová Miloš Mojto.

"Pokiaľ by mesto súhlasilo s chovom psov v bytoch v ktorých je to zakázané, konalo by v príkrom rozpore s už spomenutým právnym predpisom a zároveň s ustanovením zakazujúcim chov psov v mestských bytoch dohodnutom v nájomným zmluvách," uviedol primátor, ktorý ďalej dodáva: "Do budúcna po uplynutí doby, na ktoré boli nájomné zmluvy dohodnuté, bude zmluvné vzťahy mesto uzatvárať prednostne s tými osobami, ktoré dodržiavajú svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov či záväzkových vzťahov, pretože nič iné ani nemôžem urobiť.