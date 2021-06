Netradičné otvorenie sezóny na Liptove: Ľudia si vychutnali divadlo na oblohe!

Foto

Ako priblížila Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, motív balóna nevybrali náhodou. Zámerom bolo ukázať návštevníkom z výšky všetky možnosti, ktoré región ponúka. Tiež to, že lietať nemusia nutne iba do zahraničia, ale dá sa to aj na Liptove.