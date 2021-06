Výsledky prieskumu, ktorým nežné pohlavie sotva uverí: Ako to, že sme 10. najlepšia krajina pre pracujúce ženy?

Pre niektorých je to šok, pre iných neuveriteľná utópia.

V každom prípade je podľa prieskumu anglickej agentúry Smart Survey Slovensko desiatou najlepšou krajinou pre pracujúce ženy. Ako sme dokázali poraziť iné, vyspelejšie krajiny? Jedným kritériom, v ktorom sme dokonca najlepší na svete. Ak by ste sa spýtali prvých desiatich slovenských žien na ulici, či s výsledkami prieskumu súhlasia, asi by sa pousmiali.

V každom prípade dĺžka materskej a rodičovskej dovolenky sú u nás také mimoriadne, že nás zaradili na spomínané desiate miesto na svete. Agentúra vytvárala rebríček pri sledovaní kritérií, ako sú podiel žien na celkovej pracovnej sile, priemerný počet dní na začatie podnikania či to, o koľko percent zarábajú menej ako muži.

Najlepšie sa celkovo žije a pracuje škandinávskym ženám. Slovensko je na tom v rámci krajín V4 najlepšie. Odborníci však o „ružovej“ realite Sloveniek pochybujú. „Práve dĺžka rodičovskej dovolenky je dvojsečná, preto potom zaostávajú v kvalifikačnom a profesijnom raste za mužskými kolegami,“ myslí si sociologička Zuzana Kusá.

Plusy a mínusy postavenia Sloveniek

+ dlhá materská a rodičovská dovolenka

- nižšie platy oproti mužom

- nižšie dôchodky

- horšie profesijné vyhliadky

- slabšie kvalifikačné možnosti

Vhodnosť dlhej rodičovskej je mýtus

Zuzana Kusá, sociologička

- Máme štedrú dĺžku rodičovskej dovolenky, ale po­dľa iných výskumov práve jej dĺžka sa pričiňuje o to, že ženy za mužmi zaostávajú v kvalifikačnom a profesijnom raste. Navyše celý pracovný život zápasia s nižšími príjmami, čo sa napokon odzrkadlí vo výške dôchodku. Napríklad pri starostlivosti o deti do troch rokov sa plazíme na konci celosvetového rebríčka. A to je vyvažované dĺžkou rodičovskej, okolo ktorej sa vedú mýty, že je to to najlepšie, čo môžeme spraviť pre dieťa, byť dlho s matkou. To však nekorešponduje s výsledkami najlepších krajín, v Škandinávii predsa vyrastá napriek kratšej rodičovskej bystrá populácia so silným sociálnym cítením. Naša populácia nie je napriek dlhej rodičovskej a materskej dovolenke v niečom lepšia ako tam, kde idú deti skôr do jasličiek.

Realita našich žien je iná

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Ženy sú v rámci zamestnávania a výšky miezd na Slovensku na tom podstatne horšie ako muži. V rámci ohrozenia chudobou na dôchodku sa pri súčasnom pomere mzdy/dôchodky 44 až vyše 60 % pracujúcich žien dostane do ohrozenia chudobou, v porovnaní s tým „iba“ 42 % pracujúcich mužov. Napriek vysokému umiestneniu slovenských žien v rámci rebríčka je realita úplne iná. Nízka podpora štátu v rámci vyplácaných štátnych dávok nereflektuje v plnej miere výdavky na deti. Aj nízke odvody v rámci materskej a rodičovskej majú negatívny vplyv na výšku ich dôchodkov. Realita, s ktorou sú slovenské ženy konfrontované, je horšia.