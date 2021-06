Dolinský po alkoholovom škandále: Život si dáva dokopy pri pive!

Slnko, teplé počasie a otvorené terasy vylákali do ulíc veľa ľudí.

Výnimkou nebol ani moderátor Noro Dolinský (42), ktorého nedávno výrazne poznačil alkohol za volantom. Vyzerá to tak, že na následky svojho chvíľkového zlyhania už príliš nemyslí a problémy hodil za hlavu. Napriek škandálu, ktorý prepukol po tom, čo ho opitého za volantom zastavila policajná hliadka, to vyzerá tak, že sa alkoholu vzdať nemieni. Dolinský ešte začiatkom mája pri dopravnej kontrole len kúsok od svojho bytu v bratislavskej Trnávke nafúkal 1,77 promile.

Polícia ho zadržala a na dve noci si musel ustlať posteľ na policajnej stanici. Následne bol predvedený pred súd, ktorý mu vymeral pokutu vo výške 5 000 eur a zakázal viesť motorové vozidlo po dobu 3 rokov. Ak by pokutu nezaplatil, putoval by do basy. K situácii sa ale postavil čelom a svoje konanie okomentoval slovami: „Ľutujem svoje chvíľkové zlyhanie, pri ktorom sa našťastie nič nestalo. Pre mňa je to veľké poučenie, ktoré naozaj neodporúčam nikomu zažiť na vlastnej koži, a môžem len apelovať na zodpovednosť za volantom. Ďakujem za podporu divákov aj Televízie TA3,“ vyjadril sa vo vyhlásení.

Po incidente mu kompetentní dali druhú šancu a ponúkli mu miesto dramaturga. Dolinský si tak opäť užíva slobodu a voľné víkendy, ktoré nemal kvôli výrobe jeho relácie dlhé roky. S kamarátom a kolegom z televízie Petrom Hlávekom sa tak vybrali do ulíc Bratislavy. „Voľná slnečná sobota,“ napísal k spoločnej fotografii Hlávek, ktorý si s Norom pripil veľkým pivom. Život moderátora sa tak zrejme vrátil dostáva opäť do starých koľají.