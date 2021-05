Hoax, ktorý v našej histórii nemá obdobu: Tomuto výmyslu ste kedysi určite naleteli aj vy! Neuveríte, odkedy sa šíri

Slovenská polícia zverejnila najstarší a rýchlo sa šíriaci hoax, ktorý sa šíril, aj keď ešte neexistovali sociálne siete.

Ešte nebol ani facebook a školákov strašila správa, že po sídlisku sa pohybuje dodávka, ktorá dovnútra láka deti. Jej história je však ešte dlhšia, než by ste si mysleli. Na túto správu, ktorá sa opakovala s železnou pravidelnosťou asi v každom slovenskom meste, si pamätá snáď každý.

Slovenská polícia označila túto správu ako najstarší hoax, ktorý v slovenskej histórii nemá obdobu. "Za posledné roky sa nestal žiadny únos dieťaťa na Slovensku. S vysokou pravdepodobnosťou k tomu nedošlo v samostatnej histórii štátu. Nehovoríme o tzv. rodičovských únosoch, ale o klasických únosoch, keď dieťa unesie cudzia osoba mimo rodičov," vyjadrila sa polícia na svojom facebooku.

"Všetky doposiaľ publikované statusy o údajných dodávkach, ktoré sa pokúšajú uniesť deti, boli hoaxom. Polícia takéto správy šíriace sa na Facebooku vždy preveruje. Ak by boli pravdivé, Slovensko by bolo prekliatou krajinou pre únoscov, lebo doposiaľ by si vždy "vylámali zuby" a vždy by sa nechali "prekabátiť" malými deťmi," doplnila polícia.

Muži zákona zároveň upozorňujú na nebezpečnstvo šírenia tohto hoaxu: "Tvorenie takýchto hoaxov len spôsobuje zbytočnú paniku. História tejto dezinformácie siaha už do čias socializmu, kedy sa ústne hovorila historka o čiernej sanitke."