Škôlka v Poprade zverejnila fotku dúhy: Ľudia im začali vypisovať nenávistné komentáre! TOTO je na plač

Dúha, taký obľúbený jav prírody. Pre obyčajný obrázok tohto javu sa škôlka v Poprade stala terčom nenávisti.

Nekonečná a nevysvetliteľná nenávisť. Všetko spustila jedna nevinná fotka dúhy. Toto by zdravo zmýšľajúcemu človeku nenapadlo. Škôlka v Poprade sa každý týždeň zaoberá inou vzdelávacou témou, ktorú v pondelky podporuje divadielkom. Tento týždeň to mala byť téma "Putovanie kvapky vody".

Škôlka, ako tvrdí vo svojom statuse, zverejnila na svojej sociálnej sieti fotografie k téme a jednou z nich bola aj dúha. Tento krásny jav totiž vzniká lámaním slnečného svetla na kvapkách vody. Málokomu by ale napadlo, že škôlka tak spravila s iným poslaním. Avšak, našli sa jedinci, ktorí pod fotku začali písať nenávistné komentáre, pretože si zmysleli, že škôlka chcela záberom dúhy podporovať LGBTI tématiku...

Tieto šialené výmysly prinútili škôlku k naozaj zvláštnemu činu. Inštitúcia sa za fotku dúhy ospravedlnila! "Vzhľadom na to, že máme tému týždňa Putovanie vodnej kvapky, sa u nás každý pondelok koná divadielko k téme. Verejne sa OSPRAVEDLŇUJEME za symbol, ktorý bol na jednej fotke zobrazený. Mal znázorňovať, že po daždi a východe slnka sa objaví dúha. Uvedomujeme si, že je to chyba, no zámerom nebolo poukázať sympatie voči LGBT komunite. Veľmi nás mrzia útoky na nás od ľudí, ktorých nepoznáme. Všetko sa dá riešiť pokojne a ľudsky. Každý robí chyby a táto bola naozaj neumýselná," zverejnila škôlka vysvetľujúci status.