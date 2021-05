Cez národnú kultúrnu pamiatku v Trenčíne natiahli plynové potrubie, autor je v šoku: Toto je nehoráznosť!

Rekonštrukcia plynového potrubia zdvihla zo stoličky uznávaného a oceňovaného architekta Petra Brtka (82), autora Národnej kultúrnej pamiatky v Trenčíne, kedysi slávneho Detského mestečka.

Potrubie sa hadí medzi budovami, ktoré slúžia ako škôlka, nezabezpečené ventily sú voľne prístupné len pár metrov nad zemou, kde každý deň prechádzajú malé deti. Autor jedinečného diela zhrozene hovorí nielen o porušení technických noriem, ale aj o neúcte k národnej kultúrnej pamiatke. Obrátil sa aj na ministerstvo kultúry. Mesto sa však bráni. Projekty vypracovali ešte pred tým, ako sa areál stal národnou kultúrnou pamiatkou.

V roku 2018 získal architekt Detského mestečka Peter Brtko cenu Emila Belluša za celoživotné dielo. Práve Detské mestečko, ktoré patrí k jeho najznámejším dielam, bolo v roku 2017 vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Na svoje „dieťa“ nedá dopustiť ani dnes. Posledný výčin mesta mu však nedá spávať. Rekonštrukcia plynového potrubia je podľa jeho slov do neba volajúca nehoráznosť. „Na národnej kultúrnej pamiatke, to je hrozné niečo, to by ani taliban nespravil,“ povedal zhrozený Peter Brtko.

„To čo urobili, je v rozpore so zdravým rozumom, v rozpore so slovenskými technickými normami, to nie je možné aby to tak mohlo byť. Je to životu nebezpečné a absolútny unikát je, keď je ťahaná jedná plynovodná rúra z jedného domu na druhý,“ pokračoval nasrdený architekt. „Oni sa chovajú ako Matúš Čák na Trenčianskom hrade, je to moje a robím si čo chcem, zákony im nič nehovoria. Pri všetkých veciach, ktoré sa v Detskom mestečku konajú, je porušený autorský zákon. Som rozčúlený a pracujem na materiáli, ktorý chcem dať na inšpekciu ministerstva kultúry, aby sa táto inšpekcia v zmysle zákona pozrela na túto vec, ktorá sa nedá zachrániť týmto spôsobom,“ prezradil uznávaný a oceňovaný architekt.

„Nechápem to, nedá sa to komentovať. Je to ako keby vaše dieťa niekto mrzačil, prerábal, robil plastické operácie ako sa jemu chce, bez toho aby sa vás spýtal,“ uzavrel uznávaný architekt s tým, že jediné šťastie je, že zimy sú u nás teplé, žiadne veľké mrazy nie sú, ale keby udreli mrazy okolo mínus 10 až mínus 15 stupňov, tak by plyn vo vonkajších trubkách zamrzol. Mesto sa bráni a problém v rekonštrukcii nevidí.

„Čo sa týka plynového potrubia, spôsob vedenia a návrh realizácie plynového potrubia bol navrhnutý projektantom v zmysle platnej legislatívy v čase, kedy nešlo o kultúrnu pamiatku (rok 2013). Realizácia plynového potrubia prebehla v rámci projektovej dokumentácie vypracovanej odborne spôsobilou osobou a následne bola na ňom vykonaná aj úradná skúška vyhradeného technického zariadenia plynového podľa §12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,“ uviedla hovorkyňa mesta Eva Mišovičová s tým, že mesto plánuje ventily umiestniť do skriniek. „Potrubie zakrývať neplánuje,“ uzavrela E. Mišovičová.