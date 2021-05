Futbalista Slovana Jurij Medveděv myslí na budúcnosť: So šéfkuchárom Hrivňákom si otvorili bistro

Tej ponuke nedokázal odolať. Keď známy šéfkuchár Daniel Hrivňák oslovil futbalistu bratislavského Slovana Jurija Medveděva (24) s ponukou podieľať sa na vedení bistra, bývalý český mládežnícky reprezentant s kazašskými koreňmi neváhal ani minútu.

Už dlhší čas ho totiž lákala myšlienka, že si raz otvorí gastronomickú prevádzku, v ktorej si návštevníci pochutia na kvalitnom jedle, pití, či len tak si posedia pri dobrej káve. A to všetko bistro s netradičným názvom Utoroque už nejaký čas ponúka.

Hoci má obranca Slovana iba dvadsaťštyri rokov a futbalovú kariéru pred sebou, vidno, že myslí aj na zadné vrátka. „Už dlho má lákala predstava, že si raz otvorím kaviareň alebo reštauráciu. A keď prišla ponuka od kamaráta a skvelého kuchára Daniela Hrivňáka na to, aby som sa stal spolumajiteľom bistra, išiel som do toho,“ povedal na úvod Jurij Medveděv. Ich prevádzka sídli v Petržalke, na Antolskej ulici, neďaleko jazera Draždiak. „Okrem vnútorných priestorov máme aj terasu, pričom kapacita je okolo štyridsať ľudí,“ pokračoval futbalista, ktorý tento rok so Slovanom získal majstrovský titul aj Slovenský pohár. Má teda dôvod na radosť a prípadné oslavy po skončení sezóny môže presunúť do „svojho“. Spoluhráči, ktorí už stihli podnik nav­štíviť, si totiž služby, ktoré ponúka, veľmi pochvaľovali. „Dano je skutočne výborný kuchár. Aj ja som už ochutnal všetko, čo navaril a musím povedať, že to bolo vynikajúce,“ ocenil kvality známeho šéfkuchára. Pochopiteľne, Hrivňák trávi v ich spoločnej prevádzke oveľa viac času, veď každý deň pripravuje chutné päťchodové menu, z ktorého si každý vyberie to svoje.

„Nechýba ani burger, ktorým je naše zariadenie povestné,“ tvrdí Jurij, ktorý sa napriek futbalovým povinnostiam v prevádzke s netradičným názvom zastaví prakticky každý deň. „Prečo názov Utoroque? Keby sa niekedy v budúcnosti otvárali ďalšie prevádzky, budú pomenované tiež podľa dní v týždni,“ dodal s úsmevom futbalový podnikateľ Jurij Medveděv.