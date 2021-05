Karatista Timotej vyhral náročný šampionát v Azerbajdžane, potom prišlo sklamanie: Prečo nemá majster sveta medailu?!

Majster sveta bez medaily aj diplomu! Karatista Timotej Vraník (17) z Hrnčiaroviec nad Parnou (okr. Trnava) sa napriek tomu, že bol prísny lockdown, stal majstrom sveta v kyokushin online kata.

Za týmto tajuplným názvom sa skrýva označenie súťažnej kategórie na majstrovstvách v Azerbajdžane, kde sa ukazujú jednotlivé chvaty. Timotej však ani nevycestoval za hranice a titul získal z domu. Medailu a diplom však zatiaľ videl len z fotografie, ktorú dostal.

Timotej vnímal podmienky online súťaže ako poriadne náročné. „Oveľa radšej by som išiel priamo fyzicky na súťaž. Takto som sa musel prihlásiť cez link, ktorý mi poslali. Prvú katu mi vybrali oni a druhú som si vybral sám. Ak by som tam bol osobne, obe by som si mohol vyberať sám,“ odhalil majster sveta, ktorého mrzí, že ešte nedostal medailu ani diplom.

„Po vyhlásení výsledkov mi poslali fotku diplomu aj medaily. Problém bol v tom, že pre lockdown na Slovensko odmietla pošta v Baku doručenie zásielky s cenami. Potom zaviedli lockdown v Azerbajdžane a následne odmietla naša pošta preberať zásielky z tejto krajiny,“ opísal patálie s doručením vytúženého balíka. Napokon mu však pomohlo zastupiteľstvo v krajine, a tak túžobne očakáva krabicu, ktorá by mala doraziť v polovici júla aj so zaslúženou odmenou.

Prvá súťaž po 3 rokoch tréningu

Tínedžer, ktorý sa karate venuje od štyroch rokov, nezaháľa ani vo voľnom čase a výbornú kondíciu využíva v dobrovoľnom hasičskom zbore. I keď mladík študuje na technickej škole v Trnave, bol by rád, keby sa jeho kariéra vyvíjala v sfére športu. Chcel by sa stať trénerom karate. „Veľmi ma baví fyzická príprava, ktorá je všestranná. Ku karate ma doviedol otec, za čo som mu nesmierne vďačný,“ prezradil novopočený majster sveta v karate Timotej, ktorý má na svojom konte už niekoľko medailí.

„Začiatky neboli jednoduché. Učil som sa techniku, zápasenie a potom kata. K súťažiam v karate som sa dostal až po 3 rokoch prípravy. Najväčším úspechom je pre mňa práve spomínaný titul majstra sveta v kyokushin online kata, ktorý som dosiahol na poslednej súťaži organizácie IKKF v Azerbajdžane, ktorá prebiehala v Baku,“ dodal Timotej, ktorý pre pandémiu na turnaj nemusel vycestovať a teší sa z veľkého úspechu.