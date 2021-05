Orangutan Kiran z Bojníc oslávil v Rusku 12 rokov: V deň narodenín sa mu splnil sen!

Z darčekov mal obrovskú radosť! Od svojho narodenia pred 12 rokmi si orangutan bornejský Kiran získal srdcia návštevníkov bojnickej zoo a stal sa okamžite ich miláčikom.

Malý šoumen už od narodenia rád na seba priťahoval svoju pozornosť a to mu zostalo až do svojho odchodu. Po niekoľkohodinovej ceste a prekonaní vyše 2 000-kilometrovej vzdialenosti totiž pricestoval koncom novembra 2019 desaťročný Kiran do ruskej zoo, kam putoval nájsť si lásku. Vo svojom novom domove oslávil aj svoje 12. narodeniny. Najstaršia slovenská zoo sa chovu orangutanov bornejských venovala už v rokoch 1993 až 1996.

„Novodobý chov sa začal v roku 2002, prvý historický odchov - mláďa Kiran sa narodil 18. mája 2009,“ informovala bojnická zoo. Jeho matka Nanga pochádza z kolínskej zoo a otec Jago sa narodil v Londýne. V roku 2019 si však ozdoba bojnickej zoo, desaťročný Kiran zbalil kufre a odišiel si hľadať nových kamošov, ako aj svoju lásku do zooparku v Rusku.

„Jeho novým domovom bude ruská zoo v Rostove nad Donom, kde by ho mal čakať Cezar, samec, ktorý sa narodil 27. 11. 2010 v Moskovskej zoo,“ informoval vtedajší hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan s tým, že dúfajú, že rostovskej zoo sa podarí v dohľadnej dobe nájsť aj samicu, s ktorou Kiran vytvorí chovný pár.

Veľký hladoš

Slovenských fanúšikov potešili z ruskej zoo fotografiami statného, ale stále šibalského Kirana z osláv jeho 12. narodenín. „Miluje teplé, ale zamračené počasie, keď prší,“ uviedli z ruskej zoo a dodali, že práve v deň Kiranových narodenín bolo práve také počasie. Okrem toho sa 12-ročný nezbedník mohol tešiť z darčekov, ktoré všetky hneď ochutnal a zjedol. Vo svojom novom domove je známy svojím apetítom už od svojho príchodu.

„Má dobrú chuť do jedla, skonzumuje všetko, čím ho kŕmia tunajší chovatelia,“ prezradila po jeho príchode koordinátorka Zoo Rostov Karina Rachkovská. Na večného šibala nezabudli ani slovenskí fanúšikovia a do jeho nového domova mu poslali mnoho pozdravov k jeho sviatku. Či sa mu však v Rusku podarilo nájsť lásku, zatiaľ nie je známe.