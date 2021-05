Spevák Vratko sa dal zaočkovať, pochválil sa fanúšikom: To, čo sa spustilo, je na zaplakanie

Ide príkladom! Spevák slovenskej punkrockovej kapely Iné Kafe sa dal zaočkovať a chcel k tomu motivovať aj svojich fanúšikov. Stalo sa ale, čo nečakal.

Nie je nič lepšie, než keď idoly a vzory Slovákov urobia dobrú vec. Spevák Vratko Rohoň sa svojím zodpovedným prístupom posnažil inšpirovať aj svojich fanúšikov. Mnohí sa mu však otočili chrbtom len preto, že prezradil, že sa dal zaočkovať.

Spevák dostal vakcínu Pfizer, pretože chcel svojím zaočkovaním prispieť k vyriešeniu situácie a zlvádnutiu pandémie. "Je to tam... Verím, že je to cesta. Urobte tak aj vy, nech sa čo najskôr vidíme na koncertoch a nech sa život čo najskôr vráti do starých koľají," napísal Vratko o očkovaní na svojom facebooku.

Pod jeho statusom sa po priznaní začali množiť komentáre, pri ktorých sa zastavuje rozum. "Dobre mu zaplatili, ale je dosť možné, že očkovaný ani nie je," píše jeden z fanúšikov. "A ty musíš robiť iba to, čo sa systému chce, sklamanie," píše fanúšička.

"Niekedy som ťa bral ako rebela a v pohode týpka a nakoniec si sa stal len úplatným človekom. Iné kafe off,"dovolil si ďalší. "To chcete na koncertoch vidieť len zaočkovaných? Túto propagáciu...nuž neviem...podľa komentárov ste si asi mohli odpustiť. Očkovanie je slobodná voľba každého,kto chce,nech sa zaočkuje..ale kto nechce..nech nie je diskriminovaný," vyčítala fanúšička spevákovi, akoby mal na svedomí celú pandémiu.

Pod statusom lídra kapely Iné Kafe sa vybúrilo množstvo nešťastníkov, no našlo sa aj pár takých, ktorí spevákovo rozhodnutie podporili. "Super, aj ja už chcem svoju dávku. Super, že ideš príkladom," podporila speváka fanúšička. "Rockeri sa očkujú. Chceme festy, koncerty, a to je jediná cesta. Bodka," napísal jasne fanúšik.