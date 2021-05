Na Trenčiansky hrad sa dostanete novou cestou: Prečo si ju návštevníci pochvaľujú?

Zavítať na Trenčiansky hrad môžu po novom návštevníci i od Lesoparku Brezina.

Niekdajšie sídlo Matúša Čáka Trenčianskeho tak má dva vstupy, ten nový cez južné opevnenie sprístupnilo Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré hrad spravuje, v týchto dňoch.

"Trenčianske múzeum v Trenčíne otvorilo nový prístup do hradu cez južné opevnenie, ide o jeden z výstupov projektu TreBuChET, ktorý realizovali Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Trenčín a české mesto Bučovice na Morave," načrtol Tomáš Michalík, zástupca riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Návštevníci sa tak po novom podľa neho dostanú na hrad cez nový vstup, konkrétne z jeho južnej strany. "Na tomto mieste pôvodný historický vstup nikdy nebol, ale teraz už hrad vnímame ako veľmi významnú destináciu kultúrneho turizmu a chceme byť bližšie našim návštevníkom," priblížil.

Južné opevnenie hradu je pre návštevníkov zaujímavé i z historického hľadiska. "Celé opevnenie pochádza v dominantnej väčšine zo začiatku 16. storočia, čiže môžeme hovoriť, že má 500 rokov. Aj vďaka nemu nebol hrad nikdy vojensky dobytý," ozrejmil Michalík.

Na Trenčiansky hrad cez nový vstup zavítal manželský pár z Trenčína. "Návštevu sme nemali naplánovanú, ale manželka už o chvíľu bude rodiť, rozhodli sme sa preto, že využijeme trochu voľný čas a pôjdeme sa prejsť. Išli sme pôvodne pozrieť nový Čerešňový sad, ktorý sa nám veľmi páčil," povedal Peter Fečkanin.

Ako Trenčan sa podľa svojich slov na hrad vždy rád vráti a teší sa, že si pozrie, ako to tam vyzerá. "Odporúčam každému, aby sa sem prišiel pozrieť. Myslím, že je to veľmi pekne spravené, ľudia tu odviedli dobrú robotu, vyhrali sa s tým," podotkol. Obdobne sa vyjadrila i jeho manželka Lenka Fečkaninová, ktorá ako budúca mama ocenila, že nový vstup nie je do kopca.