Ako zažiť najlepší sex s novým partnerom? Sexpert prináša pár jednoduchých pravidiel

Mať prvý sex s novým partnerom môže byť na začiatku stresujúce, no nezúfajte. Existujú veci, ktoré môžete urobiť, aby to išlo ľahko a prirodzene. Ak ste nervózni z ďalšieho kroku, odborník poradí, ako sa postarať o to, aby bol sex perfektný.

Nie je žiadnym tajomstvom, že stretnúť sa s niekým novým môže byť skľučujúce. Na to, aby ste v spálni zapôsobili, nepotrebujete žiadne špeciálne pohyby ani vyzývavé techniky. Stačí dodržať niekoľké jednoduché pravidlá, ktoré zaistia, že budete spokojní obaja. Štúdia odhalila, kedy ženy nechcú mávať so svojimi partnermi sex: Páni, s týmto musíte prestať Sexpert a aktivista Zachary Zane pre portál Daily Star vysvetlil, aký dôležitý je sex pri skúmaní vzťahu s niekým novým. Ako povedal, neexistuje jednoznačná odpoveď, pretože ľudia sú rôzni a každý to má so sexom a intimitou inak. "Niektorí potrebujú sex skôr vo vzťahu. Je to počiatočné lepidlo, ktoré drží vzťah pohromade. Prostredníctvom neho sa môžete navzájom hlbšie spoznávať."