Malé nahliadnutie do hrncov krajín Perzského zálivu: Preneste sa z kuchyne do Kataru!

Kulinárske postupy krajín arabského polostrova majú stále viac priaznivcov aj v iných kútoch sveta. A futbalové MS ich popularite ešte výdatne pomôžu. Z unikátnych jedál, ktoré má táto kuchyňa v ponuke, sme vybrali dve, v ktorých nájdete tú najlepšiu zmes korenín a byliniek typických pre tento kút sveta.

Laham nashif (čítaj laham našif)

Dalo by sa povedať, že je to jahňací guláš. Je hustejší a iskru kúskom jahňaciny dodávajú rôzne koreniny typické pre orientálnu kuchyňu. Zvyčajne sa varí ako večerné jedlo, no je tiež obľúbený na piknik.

½ lyžice Bezaru (zmiešané korenie, dostupné aj u nás)

¼ ČL mletého kardamómu

10 gramov mletého čierneho korenia

3 celé klinčeky

2 ČL oleja

600 g vykosteného jahňacieho mäsa

pol zväzku čerstvého koriandra

2 paradajky

100 g nakrájanej cibule

soľ podľa chuti

malé množstvo vody

1 PL paradajkovej pasty

pol ČL mletej kurkumy

Potrebujeme:

Postup: