Škrípe vám to v posteli? Sexpertka varuje: Týchto 5 vecí radšej nerobte, môžete to zhoršiť

Sexuálna expertka tvrdí, že párom môže trvať až štyri roky, kým si priznajú, že je ich sexuálny život v problémoch. Mnohí nevedia, čo s tým robiť. Prináša rady.

Ako uvádza portál Daily Star, odborníčka na sex Tracey Coxová odhalila najhoršie veci, ktoré môžu páry urobiť v snahe napraviť svoj sexuálny život. Tomuto sa je lepšie vyhnúť.

Podľa jej slov párom trvá v priemere až štyri roky, kým si priznajú problém v posteli a väčšina sa odhodlá vyhľadať odborníka až po šiestich rokoch. Rozhodla sa zostaviť jednoduchý návod, ktorý pomôže párom opäť zapáliť iskru v ich milostnom živote. Týchto 5 vecí podľa nej radšej nerobte:

1. Upnutie sa na pravidelnosť sexu

Na začiatok pripomína, že mnohí sa problémy v sexuálnom živote snažia napraviť častejším sexom, čo je však podľa jej slov skôr na škodu. Dôraz by sa mal klásť na kvalitu sexu, pretože čím viac si ho užijete, tým skôr sa k nemu budete chcieť vrátiť. Mnoho ľudí si myslí, že páry, ktoré majú pravidelný sex, majú fantastický sexuálny život, no ona tvrdí, že nie vždy to platí. Názory ľudí na to, čo je „dokonalý“ sex, sa líšia a veľa sexu sa nie vždy pretaví do príjemného sexu.