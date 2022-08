Gynekologička otvorila chúlostivú tému: Sex po pôrode! Nástrahy, o ktorých je ťažké čo i len pomyslieť

Sex po pôrode je pre mnohé ženy citlivá téma. Obdobie šestonedelia, kedy si žena zvyká nielen na život s bábätkom, no najmä sa hoja pôrodné poranenia a uzatvárajú pôrodné cesty je čas, kedy na sex zväčša nie je ani pomyslenie. Pre partnerský život je však intimita veľmi dôležitá, no často práve pôrod ovplyvňuje kvalitu sexuálneho života. S gynekologičkou MUDr. Radmilou Sládičekovou sme sa rozprávali nielen na túto tému, no objasnili sme mýtus dojčenia ako antikoncepcie a reč padla aj na používanie nafukovacích balónikov pred pôrodom!