Raj konečne otvorený: Vstup do Thajska bez karantény, čo treba pred odchodom do krajiny?

Po necelých dvoch rokoch sa v marci 2022 otvorilo aj Thajsko – už bez akýchkoľvek obmedzení a karantén. Dovolenkárom a turistom sú k dispozícii jednotlivé ostrovy, destinácie či atrakcie. Vždy usmiati Thajci vždy pripravení pomôcť či poskytnúť službu - a dokonca za prijateľné ceny.

Kto už raz navštívil Thajsko, vie, že je to raj na zemi - zelená svieža oáza s permanentným teplom. Dostupnosť do thajskej exotiky je veľmi dobrá, aj keď kilometre neoklamete a v lietadle strávite z Viedne v priamom lete 10 hodín.

Po prílete do Thajska stačí jeden PCR test na letisku, jedna večera a jedna noc v karanténe vo svojom apartmáne či izbe. Ráno v mobile na aplikácii MorChana zelený výsledok a už môžete ísť „slobodne“ na raňajky. Tým skončili covidové trápenia a nádherný ostrov, biele piesočné pláže, obklopené nádhernou, až priam gýčovo vyzerajúcou zeleňou sú balzamom na dušu. Priezračná voda juhočínskeho mora zas balzamom na telo.

Pred odchodom do Thajska

Pre vstup do Thajska je potrebné vybaviť tzv. Thajsko Pass (najmenej 7 dní pred vstupom).

Budete tiež potrebovať: Dve dávky očkovania proti Covid-19 potvrdené tzv. Covid pasom, negatívny výsledok PCR testu, vykonaným najneskôr 72 hodín pred odletom, rezerváciu termínu na druhý PCR test vykonaný na letisku ihneď po prílete. Druhý test od 1. marca prebieha vo vzorci test & go, čo znamená, že po odobratí vzorky môžeme ísť rovno do hotela. Budete tiež potrebovať potvrdenú rezerváciu na prvé tri noci v certifikovanom hoteli a poistenie pokrývajúce náklady na akúkoľvek liečbu covidom.

V podstate je jedno, či ste vyznávač luxusného ubytovania s kompletnými službami alebo chcete štýlový bungalov s jednou spálňou, chladničkou, TV, kúpeľňou a terasou za 30 Eur - vždy ste v prekrásnom obkolesení sviežej zelene a blahodárneho morského vzduchu. Netreba pritom zabudnúť aj na pastvu pre uši. Nie však v slúchadlách na ušiach – vychutnať si možno nepreberné množstvo rôznych zvukov prírody. Naozaj nezabudnuteľný je ranný spev vtáčikov či pestrý cvrkot „cvrčkov“.Koh Phangan je podobne ako ostatné ostrovy Thajského zálivu známy svojimi slnečnými plážami s jemným bielym pieskom a nádhernou zeleňou. Tu v akejsi nepochopiteľne pokojnej a priateľskej atmosfére možno cvičiť jogu, alebo len nečinne oddychovať, proste kochať sa nekonečnou, až gýčovou krásou prírody a pokojom.Ale každý, bez ohľadu na úroveň, si tu môže nájsť hodiny pre seba. Vďaka prítomnosti skúsených lektorov je to ideálne miesto, kde začať dobrodružstvo s jogou a zdravým životným štýlom. V celom SriThan je veľa centier, kde môžete cvičiť jogu, meditovať, navštevovať očistné programy, kurzy a sedenia reiki.

Ekologické povedomie sa zvyšuje aj v Thajskom cestovnom ruchu. Na ostrove Koh Tao potápačské centrum Bans diving resort spustilo ekologický program, ktorý zahŕňa výstavbu nádrží na dažďovú vodu, výrobu ekologickej kozmetiky a čistiacich prostriedkov, ako aj ekologické pestovanie zeleniny, ovocia a byliniek, produkciu bioplynu a spracovanie odpadu.

Večer sa ale pláž aj s priľahlou štýlovou reštauráciou, ktorá plynule prechádza z rušnej uličky cez reštauráciu bez stien až na pláž či skoro až do mora, zmení na koncertnú sálu či tanečný parket.

Turisti, ktorí chcú navštíviť Koh Nang Yuan, očarujúce ostrovčeky spojené piesočnatými plážami, musia rešpektovať, že plastové fľaše či plechovky sú tu úplne zakázané. Nemusia mať však obavy. Na spojnici dvoch úzkych pieskových bielych pláží je niekoľko možností na kvalitné občerstvenie či na skvelé jedlo. Aj tu všetko obklopuje nádherná zeleň a kolorit dotvára spev vtákov a bohatý zbor rôznych „cvrčkov“.

Na ostrove Koh Samui stačí nasadnúť na loď, ktorých všade kotví dostatok, a už sa môžete viezť po Národnom parku Ang Thong, čo je súostrovie 42 malých či ešte menších, skoro kompletne zeleňou obrastených, ostrovov. Park má 18 km² a ďalších 84 km² morského sveta, takže preskúmať súostrovie so skrytými lagúnami, vápencovými útesmi, vodopádmi, smaragdovými jazerami a pestrofarebnou flórou za jeden deň je nemysliteľné.

Jedlo z čerstvých surovín

Morské dary čerstvo vylovené, ovocie a zelenina práve odtrhnuté. Len kokos sa ťažšie trhá, a preto buď šikovní zberači alebo špeciálne vycvičené opice. Ale skoro však ako prvé ponúknu kokosový džús. Veľakrát aj s logom hotela či reštaurácie.

Ochutnajte jedlo v reštaurácii, ale určite okúste aj "street food". Pouličné jedlo je porovnateľné s reštauračným a je jedným z najepších na svete. Ak ho ochutnáte, žiadna thajská kuchyňa v Európe už nebude dosť dobrá.

Kedy navštíviť Thajsko

Podľa slov Thajcov sú v ich krajine tri ročné obdobia: horúce, horúce a ešte horúcejšie. Vrchol turistickej sezóny je od októbra do marca, kedy sú teploty najnižšie (okolo 30 stupňov C). Kto miluje horúčavy, mal by cestovať počas najvyšších horúčav v apríli a máji (aj nad 40 stupňov C). Od júna do októbra dosahujú teploty 40 stupňov Celzia, vyskytujú sa aj výdatné dažde.