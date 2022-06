Inšpirujte sa šéfkuchárom zo Štefánky: Grilovaný losos v netradičnej kombinácii vás dostane

Ryby sú nielen chutné, ale aj zdravé. Robíte stále dookola tie isté filety na prírodný spôsob?

Rybacie lahôdky môžu byť veľmi pestré, vyskúšajte lososa v zaujímavej kombinácii so šafranovým rizotom a zeleninou. Takto ho pripravuje šéfkuchár Miroslav Snopko z bratislavskej reštaurácie Štefánka.

Grilovaný losos so šafranovým rizotom a maslovou zeleninou

Na 4 porcie potrebujeme:

Lososa – 4 ks po 200 g, morskú soľ, 2 dl olivového oleja, 400 g arborio ryže, 1 dl bieleho vína, 1 ks cibule, 100 g masla, tymian, 0,1 g šafranu, 50 g parmezánu, 150 g hrášku - struky, 100 g cherry paradajok

Postup:

Cibuľu si na jemno nakrájame, opražíme na olivovom oleji spolu so snietkou tymianu, pridáme ryžu, osolíme, krátko opražíme, podlejeme bielym vínom, vodou a pomaly dusíme do polomäkka. Potom pridáme šafran, ktorý sme predtým namočili na 5 minút do teplej vody a ešte pomaly dusíme 3-5 minút. Nakoniec odstavíme, pridáme maslo, parmezán a vymiešame do krémova. Lososa grilujeme na morskej soli z každej strany 4 minúty. Struky hrášku jemne opečieme spolu so cherry paradajkami na masle, jemne osolíme.

TIP šéfkuchára:

Miesto lososa môžeme použiť filety zo zubáča, sumca alebo aj z kapra.

Zaujímavosť:

Losos sa dožíva 24 až 40 mesiacov. Z toho prvých 10 až 16 mesiacov v sladkej vode a 14 až 24 v mori. Losos je jedným z najlepších zdrojov omega 3 mastných kyselín.