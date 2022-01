Raňajky, obed aj večera chutne a zdravo: Tieto jedlá môžete servírovať kedykoľvek!

Veľa zeleniny, k tomu bylinky, mandle, vajcia, či cottage cheese, no vyhýba sa netreba ani mäsu alebo slanine.

Šalát tabbouleh

Potrebujeme:

¾ šálky bulguru

1 šálku vody (alebo vývaru)

asi ½ lyžičky soli

cherry paradajky (asi 15 ks)

viazaničku ligurčeka (alebo petržlenovej vňate)

viazaničku mäty, korenie

šťavu z veľkého citróna

asi 5 lyžíc panenského olivového oleja

Postup:

Bulgur opláchneme a dáme variť s vodou (alebo vývarom) a so soľou na 5 minút do prikrytého kastróla, potom plameň vypneme a prikryté necháme dôjsť 10 minút. Bulgur nasypeme do misky, aby vychladol. Potom doň primiešame šťavu z citróna a olivový olej. Naozaj sa nemusíte báť toho množstva, je možné, že si ešte citrónovej šťavy aj pridáte. Paradajky nakrájame na štvrtky a pridáme do misky s bulgurom. Bylinky umyjeme, odstránime hrubé stonky a nasekáme nadrobno. Pridáme do šalátu, okoreníme, ochutnáme a necháme aspoň 20 minút postáť, aby sa všetko spolu chuťovo prepojilo. Podávame s pečeným mäsom alebo so syrom feta, či s bryndzou. Vziať si ho môžete aj do práce či na cestu, v tom prípade však treba mätu natrhať až tesne pred konzumáciou (mäta rýchlo sčernie).