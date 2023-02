Na Slovensku sa objavili prípady detskej choroby: Máme sa báť nárastu osýpok?

Na Slovensku bol potvrdený výskyt osýpok. Dve detičky majú vysokoinfekčnú chorobu, proti ktorej je dostupné očkovanie a u nás je aj povinné. Kde sa nakazili a prečo? Bude sa nákaza šíriť ďalej? Čo najrýchlejšie identifikovanie choroby pomôže predísť veľkým komplikáciám.

Dva prípady osýpok boli potvrdené u malých detí - dvojročného a deväťmesačného. Obaja drobci ešte neboli povinne očkovaní pre nízky vek, respektíve zdravotný stav. Bez ohľadu na tieto objektívne dôvody, detičky museli byť hospitalizované.

„V prvom prípade išlo o import ochorenia zo zahraničia,“ domnieva sa Ján Mikas, hlavný hygienik SR. V druhom prípade došlo k prenosu pravdepodobne na detskej pohotovosti. Odkiaľ sa tam infekcia zjavila, nie je nateraz zrejmé, avšak znamená to, že by sme mali zvýšiť pozornosť. Ochorenie má najzávažnejší priebeh u detí do troch rokov a dospelých.

2 dávky vakcíny zabezpečia približne 97 % účinnosť

Peter Sabaka, infektológ

- Ak je človek očkovaný proti osýpkam, tak sa nimi nakaziť síce môže, ale je to veľmi, veľmi, veľmi nepravdepodobné. Nie je možné, aby bol človek prenášačom osýpok tak, aby o tom nevedel. Nákaza bez symptómov sa u nás nevyskytuje.