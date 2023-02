Ministerstvo rozdáva peniaze na zelenú energiu: Ako získať dotáciu na kolektory či biokotol?

Patríte k ekologicky cítiacim ľuďom? Alebo vás len jednoducho „zabíjajú“ aktuálne ceny energií? V oboch prípadoch stoja za úvahu alternatívne zdroje tepla.

Štát v súčasnosti ponúka dotácie na tepelné čerpadlá, solárne panely či kotly na biomasu. Peniaze z balíka vyčleneného na tento účel sa rýchlo míňajú a v programe Zelená domácnostiam III ostáva k dispozícii už len niečo vyše 4 miliónov eur.



Poukážka na inštaláciu zariadenia, ktorú vám štát môže poskytnúť, má platnosť len tri mesiace, počas ktorých musí byť inštalácia ukončená. Mali by ste na to myslieť, pretože ak to nestihnete, musíte si vypísať novú žiadosť. Koho sa možnosť podať si žiadosť o dotáciu týka? „O príspevok môžu požiadať majitelia rodinných domov alebo bytových domov, ktorí ešte od štátu na rovnaké zariadenie príspevok v minulosti nedostali,“ vysvetľuje Alžbeta Jendrichovská zo spoločnosti Stiebel Eltron.

Ak však chcú, aby im inštalácia obnoviteľných zdrojov energie v ich domácnosti priniesla finančný efekt, je veľmi dôležité, aby poznali konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia.

10 krokov k podpore