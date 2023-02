Generálny pardon v Sociálnej poisťovni: Komu odpustia úroky či penále?!

Dlžníci, pozor! V Sociálnej poisťovni odvčera začal platiť generálny pardon. Týka sa všetkých dlhov z odvodov, ktoré vám mohli vzniknúť do vlaňajšieho leta. Stane sa tak výmenou za to, že poisťovni zaplatíte istinu a tá vám odpustí úroky či penále. Generálny pardon sa týka stoviek tisíc dlžníkov v radoch fyzických aj právnických osôb. Čo je na jeho získanie potrebné urobiť?

Generálny pardon je určitou formou „exekučnej amnestie“, ktorá sa bude uplatňovať voči dlžníkom Sociálnej poisťovne od 1. februára 2023 do 31. augusta 2023. V praxi to znamená, že odvčera vám už nebude predpísané penále a odpustí sa vám povinnosť zaplatiť ho, ak je viazané za dlh na poistnom za celé obdobie pred 1. júlom 2022, splatné do 31. januára 2023 a bude toto dlžné poistné zaplatené do 31. augusta 2023.

„Týka sa to všetkých dlhov, ktoré vznikli do leta minulého roka, keď sme stanovili dátum, aby nebolo možné po schválení generálneho pardonu špekulovať,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Na rozdiel od minulosti bude podľa neho generálny pardon trvať oveľa dlhšie obdobie, a to sedem mesiacov.

Čo je potrebné urobiť?

1. Aktualizujte si údaje