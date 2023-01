Ich autá boli krásne ako umelecké diela: Toto sú najznámejší tvorcovia automobilových šperkov

V polovici minulého storočia sa objavovali karosárske dielne ako huby po daždi a kúsky, ktoré z ich ateliérov vyšli, udávali smer celému odvetviu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Často za nimi stoja samotní zakladatelia ako Zagato či Bertone. Možno sa to zdá neuveriteľné, ale na ich prácu nadviazal aj Slovák - Branislav Maukš, ktorý pár rokov pracoval na všetkých nových Ferrari. Vo svete rezonuje aj ďalšie slovenské meno - Jozef Kabaň (50), ktorý sa v rámci VW stal kreatívnym riaditeľom centra budúcnosti.

Battista „Pinin“ Farina

Štúdio založil Battista „Pinin“ Farina v roku 1930 v talianskom Turíne. Po spolupráci so značkami ako Alfa Romeo, Peugeot, Maserati a Ferrari sa za 95 rokov meno Pininfarina stalo značkou kvality a zárukou krásy. Ide o najznámejší taliansky dizajnový dom. Firma výrazne prispela k inovatívnym technikám výroby vozidiel a stala sa priekopníkom konštrukcie unibody a v práci v aerodynamických tuneloch. Dielňa prežila do súčasnosti a okrem automobilov robí aj návrhy jácht či domácich doplnkov.

Najznámejšie autá

- Fiat X1/9

- Lancia Stratos

- Alfa Romeo Spider Duetto

- Ferrari 365 GTB/4 Daytona

Ugo Zagato

Po kariére v letectve sa Ugo Zagato v roku 1919 rozhodol obrátiť svoju pozornosť na autá. V tom čase boli relatívne ťažké a veľké, takže s využitím svojich skúseností s výrobou lietadiel sa zameral na to, ako ich odľahčiť a aby boli aerodynamické. Zaujal Alfu Romeo, ktorá ho požiadala, aby postavil karosériu pre Alfu 6C 1500, ktorá sa neskôr umiestnila na druhom mieste v Mille Miglia z roku 1927. Vozidlá, ktoré vyrobili v tejto dielni do 60. rokov, patria k pokladom zbierok a pravidelne lámu aukčné rekordy. No ani moderné počiny ateliéru s jeho menom nie sú lacným špásom. Napríklad Ferrari 575 GTZ Zagato či Bentley Continental GTZ Zagato, ktoré majú na streche dva hrby, aby sa do nich vošla posádka s prilbou.

Najznámejšie autá

- Aston Martin DB4 GT Zagato

- Lancia Fulvia Sport Zagato

- Volvo GTZ