DSS posielajú klientom informácie o úsporách: Poradíme, ako čítať výpis z II. piliera

Najväčšiu pozornosť financiám zvykneme venovať začiatkom nového roka.

Súvisí to jednak s novoročnými predsavzatiami a prísľubom si efektívnejšie sporiť, ale aj s povinnosťou dôchodkových správcovských spoločností informovať sporiteľov v II. pilieri, ako sa ich úsporám na dôchodok počas uplynulého roka darilo. Aj vám prišiel výpis, v ktorom sa však vôbec nevyznáte? Nový Čas vám poradí, čo ktoré kolónky znamenajú.

Každý výpis obsahuje najskôr úvodné informácie, kde vidíte, v akých dôchodkových fondoch si sporíte, aktuálnu výšku nasporenej sumy k 31. decembru predchádzajúceho roka či prírastok dôchodkových úspor za minulý rok. Mesačne vám do II. piliera odchádza 5,5 % z hrubej mzdy alebo vymeriavacieho základu pri živnostníkoch.

„Spozornieť treba pri informácii o vybranom type dôchodkového fondu,“ radí Andrej Zareva, odborník na osobné financie z PARTNERS GROUP SK. „V prípade, že si sporíte v garantovaných konzervatívnych fondoch, treba zvážiť prestúpenie do indexových fondov a zvoliť dynamickejšiu stratégiu,“ doplnil Zareva.



Neberte rok 2022 ako bernú mincu

Miroslav Kotov, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS)

- Finančné trhy v roku 2022 negatívne ovplyvnila rastúca inflácia aj vojenský konflikt na Ukrajine. Pokles preto zaznamenali garantované aj negarantované dôchodkové fondy. Striedanie dobrých a zlých období patrí medzi zákonitosti finančných trhov, a tak ako dobré ani zlé obdobia nie sú večné a sporenie na dôchodok sa vyznačuje dlhodobým horizontom zhodnotenia.

Presunúť peniaze, ak ste v strate?

Maroš Ovčarik, PARTNERS INVESTMENTS

- Dôchodkové produkty sú stavané na desiatky rokov. Počas takého dlhého obdobia je nie riziko, ale istota, že finančné trhy budú kolísať oboma smermi a s tým dôchodkové produkty musia počítať. Rozhodne to však nie je dôvod na paniku a presúvanie úspor do iných fondov. Kľúčové je mať správne vybratý fond a ďalej nechať tento fond dlhodobo pracovať. Toto je jediná cesta, ako si zabezpečiť slušné zhodnotenie úspor. Pokiaľ človek začne v panike alebo pre chamtivosť presúvať úspory z fondu do fondu, je to bezpečná cesta, ako svoje úspory v dôchodkovom pilieri znehodnocovať.