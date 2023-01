Veľký test osobných teplomerov: Viete ako bojovať s horúčkou? Praktické rady a tipy!

V týchto chladných mesiacoch roka mnohí z nás bojujú s rôznymi chorobami, medzi ktorých symptómy patrí zvýšená telesná teplota. Na trhu nájdete množstvo digitálnych osobných teplomerov rôznych druhov - kontaktné, bezkontaktné, ušné či multifunkčné. Dá sa im veriť?

Odborníci z českého magazínu dTest sa pozreli na tie najbežnejšie - kontaktné elektronické. Aj tu sa potvrdilo pomerne časté zistenie, že cena o kvalite teplomera prezradí pramálo.

Testovala sa presnosť a stálosť merania, ďalej obsluha vrátane komfortu pri meraní alebo rýchlosti merania. Odborníci z magazínu dTest si tiež všímali, do akej miery sú testované teplomery vhodné pre malé deti do štyroch rokov. V laboratóriu sa skúmalo, či sa hodnota udávaná teplomerom zhodovala s reálnou teplotou. Pre tento test boli špičky namáčané do vodného kúpeľa.

Dôležitou charakteristikou kvalitného teplomera je tiež stálosť merania. „Ide o to, aby teplomer pri opakovanom meraní ukazoval pokiaľ možno rovnaké hodnoty,“ vysvetlila Hana Hoffmannová, šéfredaktorka magazínu dTest. Stálosť sa hodnotila tiež v laboratórnom vodnom kúpeli. Výsledky testov obsluhy vychádzajú z praktických skúšok, o ktoré sa postaral rovnaký panel 30 dvojíc rodičov a detí, ktorý sa podieľal na hodnotení stálosti merania teplôt u dospelých a detí.

Ako merať teplotu?