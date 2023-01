Zvyšovanie dôchodkov môže byť v januári 2024 rekordné: Aha, o koľko si môžu penzisti prilepšiť!

Inflácia nie a nie spomaliť, ceny všetkého búrajú stropy. Seniori poberajúci dôchodok od štátu patria k skupinám, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Automatický systém valorizácie dôchodkov im tento január pomohol o 11,8 %, ale stále to nestačí. Budúci rok by to mohlo byť ešte viac.