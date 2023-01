Viete, aké sú optimálne servisné intervaly? Šoféri, toto si uložte a už nikdy na nič nezabudnete!

Základom je pravidelnosť! Pokiaľ si chcete udržať nové či staršie auto v dobrom stave, dbajte na dodržiavanie výrobcom predpísaných servisných intervalov. Treba však zohľadniť, či s automobilom často jazdíte v náročných podmienkach, alebo mu nedávate až tak zabrať.

Poriadnu záťaž nepredstavuje len ťahanie naloženého prívesu či v teréne, ale technike dajú poriadne zabrať aj krátke trasy v meste s nezohriatym motorom. Samozrejme, predpísané intervaly sa líšia u každého výrobcu, no nejaký priemer predsa len existuje. Aký?



Rozvody



Pretrhnutie remeňa často vedie k vážnym poškodeniam motora, pretože sa stretnú piesty s ventilmi a môže dôjsť k ohnutiu nasávacích, zlomeniu vačkového hriadeľa či výfukových ventilov, alebo k ohnutiu ojníc či k iným poškodeniam.

Intervaly sa líšia od typu agregátu, no ideálne je uvažovať o tomto nie práve lacnom úkone medzi 60 000 km až 190 000 km. Prvým signálom, že ho treba meniť, je atypický hluk spod kapoty - vibruje, cinká, akoby zvoní. V servise už rovno vymeňte aj vodiace a napínacie kladky, neskôr ušetríte.

Brzdová kvapalina



Aby ste dokázali včas a bezpečne zabrzdiť, musíte mať v špičkovom stave brzdovú sústavu. A tlak z brzdového pedála sa prenáša do systému práve prostredníctvom kvapaliny v brzdovom systéme. Tá však obsahuje aj vodu, ktorá sa pri rýchlej a ostrej jazde pokojne môže dostať do bodu varu. Vtedy bežné brzdy strácajú výkonnosť. Pokiaľ máte karbónovo-keramické brzdiče, neodpálite ich tak rýchlo, no aj tak sa v každom systéme odporúča vymeniť ju minimálne raz za 2 roky. Jej stav však nezabúdajte pravidelne kontrolovať.