Nový rok znamená aj nové povinnosti: Aké dane by ste nemali zabudnúť zaplatiť? Stručný prehľad

Začiatkom roka sa na nás obvykle valia celoročné účty či povinnosti, ktoré máme voči štátu či obci iba raz ročne. Jednou z najdôležitejších je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Ak ste v minulom roku nejakú nehnuteľnosť získali alebo, naopak, predali, máte povinnosť to oznámiť mestu či obci, kam nehnuteľnosť patrí. A ak vám napadlo splniť deťom sen a pod stromček ste im dali psíka, máte už len pár dní na to, aby ste o tom informovali a zaplatili zaň mestu daň. Čo by ste ešte mali v januári stihnúť, aby ste si nespôsobili opletačky s úradmi?

Daň za psa

Ak ste si pod stromček zadovážili psa, vyplýva vám z toho niekoľko povinností. Okrem začipovania psa, ktoré by ste už mali mať za sebou, je tu ešte daň. Začnete tým, že psa prihlásite. Najneskôr do 30 dní od nadobudnutia ste povinní poslať obci za psa daňové priznanie.



Kto je povinný platiť daň za psa?



Vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov.



Kedy a akým spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?



máte povinnosť podať daňové priznanie obci na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti

v prípade, že u vás vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania (napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste povinní podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti čiastkové daňové priznanie príslušnej obci

v čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu

ak u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania, v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate



Kedy daň zaplatím?



príslušná obec na základe podaného daňového priznania vyrubí daň, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Aká je výška dane?



výšku dane určuje obec podľa viacerých ukazovateľov

Daň z nehnuteľnosti



Podáva sa obci do konca januára, ak sa stav vašich nehnuteľností za predchádzajúci rok nejako zmenil.



Kto je povinný platiť daň z nehnuteľnosti?