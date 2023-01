Zistite, prečo krátkodobé diéty nefungujú a prinášajú jojo efekt: Týmto spôsobom môžete schudnúť naozaj!

Nejeden z nás si dal ako novoročné predsavzatie schudnúť. Opäť. Chcete rýchlo schudnúť, a preto hladujete, detoxikujete a skúšate rôzne osvedčené náhrady stravy?

Ušetrite si trápenie aj peniaze, nemá to význam. „Ak by vám malo slúžiť krátkodobé chudnutie, tak ako úvod do dlhodobej zmeny životného štýlu, dajme tomu,“ pripúšťa Katarína Skybová, výživová poradkyňa. V krátkodobom horizonte sa vám môže zdať striktné obmedzenie potravy ako veľmi účinné, za týždeň schudnúť 2 aj 4 kilogramy.

No faktom je, že z prvých rýchlo schudnutých kilogramov tvorí väčšinu voda a nie podkožný tuk. „Stráca sa totiž najmä zásobný glykogén, ktorý na seba viaže množstvo vody,“ vysvetľuje Skybová. Keď však začnete opäť jesť, glykogén, voda, a teda aj kilogramy sa vám rýchlo vrátia späť.

Takto zhodíte kilá navyše