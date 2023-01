Veľký HOROSKOP od veštkyne Zany: Koho potrápi zdravie či vzťahové problémy? Toto vás čaká v roku 2023

Keď sa spája rok s rokom, prajeme si len to najlepšie - zdravie, lásku, šťastie a, čo si budeme hovoriť, aj trochu peňazí navrch. Siahame po horoskopoch, aby sme sa dozvedeli, či bude nový rok pre nás prajný, alebo sa máme pripraviť na starosti. Niekto verí, niekto nie... Tí, ktorí na osud nedajú dopustiť, prečítajte si, čo predpovedá jednotlivým znameniam veštica Zana.

Baran, 21. 3. – 20. 4.

Zdravie: Priveľa času trávite v práci za počítačom, a aj keď toto zmeniť nemôžete, celkové zmeny urobiť musíte. Začnite s aktívnym cvičením, ideálny čas na to budete mať po 12. februári 2023. Od konca marca sú staršie ročníky viac ohrozené vírusovými ochoreniami, ktoré môžu mať ťažší priebeh. Stupňujúce sa bolesti krížovej časti chrbtice zmiernite v júli a auguste bankovaním alebo soľnými kúpeľmi. Muži, trpiaci paradentózou, by mali v novembri zájsť na odborné ošetrenie chrupu a vhodná by bola aj bylinná liečba. Marcové dámy potrápia koncom roka problémy s vyprázdňovaním a hormonálna nerovnováha.

Práca a peniaze: Zmeny, ktoré nosíte v hlave pomerne dlhé obdobie, začnite v januári 2023 pomaly realizovať. Vaše plány sú dobré, chce to už len štipku sebazaprenia a tvrdohlavosti. V tomto smere máte otvorenú cestu, tak sa po nej smelo pustite. Koniec júna prinesie výborné finančné zabezpečenie ročníkom 1974 a 1982, zo zarobených peňazí budete ľahko platiť účty a ešte aj veľkú časť odkladať bokom. V treťom júlovom týždni si musia dať marcoví páni pozor na nepríjemnú výmenu názorov s kolegom, pretože tento aspekt môže ohroziť vaše miesto. Pred nadriadeným musíte svoj post obhájiť za každú cenu!

Vzťahy: Nedávny rozchod ešte stále nesiete ťažko, srdiečko ste si obalili vysokým a hrubým múrom. Ale vaše emócie potrebujú naplnenie! Dovoľte novému vzťahu, ktorý vám v máji 2023 skríži cestu, aby vám vrátil úsmev na tvár a radosť do duše. Prijmite lásku a nového partnera, začnite veriť tomu, že váš život môže byť opäť úplný. Tí z vás, ktorí ste sa narodili po 15. apríli - snažte sa na plynúce udalosti pozerať s nadhľadom, lebo iba ten vám pomôže vždy nájsť to správne riešenie. Nuž a nezadaným srdiečkam zavíta uprostred decembra do života láska, ktorá vo vás prebudí chuť prežívať každý deň naplno.

Býk, 21. 4. – 20. 5.

Zdravie: Na diéty v roku 2023 zabudnite, nadváhu sa snažte upraviť stravovaním a pohybom. Operačné zákroky si naplánujte na jar, v letných horúčavách zvýšte pitný režim a nepodliehajte melanchóliám, ktoré vám zbytočne odčerpávajú životnú energiu. Májové dámy – vy si dávajte počas jesene pozor na prechladnutia od nôh, lebo si vyrobíte nepríjemný, chronický zápal močových ciest. A teplé oblečenie neodkladajte až do konca roku! Páni narodení v roku 1960 by sa mali v novembri zamyslieť nad tým, či je pre vás naozaj nevyhnutné rozčuľovať sa nad všetkým, pretože takýto stres vám veľmi oslabuje srdiečko.

Práca a peniaze: V prvej polovici roka 2023 sa vám len ťažko podarí usporiť nejaké to euro. Výdavky čakajte v marci, a ak ich nezaplatíte, budete mať na krku exekútora. Pokiaľ to bude nutné, nájdite si ešte jednu robotu alebo požiadajte rodinu o finančnú výpomoc. Zmenu práce môžu tí z vás, ktorí ste sa narodili do 2. mája začať riešiť v máji, no musíte mať vopred vyhliadnuté, kde by ste chceli zakotviť. V tomto ohľade neponechávajte nič na náhodu a všetko si vopred naplánujte. A aprílové dámy, vy od septembra do novembra nepodliehajte nervozite, pokiaľ sa veci nebudú diať tak, ako si vy predstavujete.

Vzťahy: Apríloví Býci sa vo februári budú môcť tešiť z príjemných prekvapení v rodinnom kruhu, isté sú zásnuby, svadby, ale aj prírastky do rodiny. V júni stretnete priateľa, ktorého ste celé roky nevideli a pomôžete mu znovu získať chuť žiť. Okolo polovice septembra vezmite v kontexte partnerského vzťahu veci do vlastných rúk a začnite konať v prospech spoločnej budúcnosti. Váhaním a pochybnosťami zvyšujete riziko, že o svoju lásku prídete! Koncom roka 2023 bilancujete svoje priateľstvá a urobíte v nich čistky. A to je dobre, pretože nie každý človek, ktorému veríte, si vašu dôveru aj zaslúži!