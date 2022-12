Omyly pod vianočným stromčekom: Ako vrátiť nevhodný darček!

Príliš veľké šaty, nevkusný šperk, zbytočná elektronika? Reč je o nepríjemných prekvapeniach pod vianočným stromčekom. Mnohí na Vianoce dostanú aj to, čo nechcú, alebo sa im nehodí, a potom riešia, ako tovar vrátiť, alebo aspoň vymeniť. Od čoho závisí, čo možno urobiť s nevhodným darčekom?

Ak chcete tovar vrátiť, najdôležitejšie je, kde ste ho kúpili. Medzi kamennou predajňou a e-shopom je jeden zásadný rozdiel. Kamenný obchod nie je povinný vrátiť vám peniaze, ani tovar vymeniť, ak ide o bezchybný výrobok. Záleží len na predávajúcom.

„Spotrebiteľ by sa mal vždy ešte pred kúpou výrobku v kamennej prevádzke u predávajúceho informovať o možnosti vrátenia tovaru, prípadne či výmenu tovaru predávajúci umožňuje a za akých podmienok,“ informuje Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

Ak ste darček kúpili cez internet, legislatíva hovorí, že až na niektoré prípady ho môžete vrátiť do 14 dní. „Zákonné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu je možné pri zmluvách uzatvorených na diaľku alebo pri zmluvách uzavretých mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,“ pripomína SOI.

Obchodník môže túto lehotu predĺžiť podľa vlastnej vôle. Ako sa ukazuje, mnohí predajcovia to aj urobili - či už do polovice alebo do konca januára 2023.