Dôchodcovia, pozor: Nie vždy musíte platiť za lieky! Ako sa môžete vyhnúť doplatkom?

Poberáte starobný či výsluhový dôchodok, alebo máte ťažké zdravotné postihnutie? Už je to takmer rok, čo platí zákon, ktorý vám umožňuje vyhnúť sa doplatkom za lieky. Funguje to však len vtedy, ak spĺňate určité podmienky, a práve jedna z nich sa budúci rok zmaní. Koho sa to týka a čo si to vyžaduje?

Ľudí, ktorí nemusia platiť za lieky, pribudne. Nulový doplatok si vyžaduje príjmy do 60 % priemernej mzdy na Slovensku. Budúci rok táto hranica dosiahne vyššiu sumu. Kým dnes ide o 679,80 eura, od januára to bude až 726,60 eura. Duševné choroby sa na Slovensku liečia väčšinou nesprávne: Budete zhrození, čo všetko sa môže stať! „Zmena znamená zvýšenie hranice maximálneho príjmu pacienta. Teda nárok bude mať aj osoba s vyšším príjmom," informuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Petra Lániková. Potom záleží už len na tom, či ešte ste, alebo už nie ste ekonomicky činní. Ak nie ste, doplatky vám odpustia už v lekárni. Zdravotné poisťovne lekárňam poskytujú zoznam poistencov s nárokom na oslobodenie od doplatkov, takže lekárnik už pri výdaji lieku vie, či sa vás to týka, alebo nie. Ak ešte zarábate, alebo si privyrábate, lekárnik nevie, aké celkové príjmy máte. Napríklad dôchodca v lekárni normálne zaplatí a poisťovňa dodatočne posúdi, či má nárok na odpustenie doplatkov, alebo má limit vo výške 30 eur.