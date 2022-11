Konečne dobré správy? ŤZP a ich opatrovníci by mali dostať viac peňazí: Prinášame veľký prehľad zmien

Máte zdravotné postihnutie alebo opatrujete takéhoto človeka? Máme pre vás dobré správy. Parlament minulý týždeň prijal niekoľko zákonov, ktoré majú potenciál zlepšiť nielen vašu finančnú situáciu, ale aj váš život.

Čoho sa nová legislatíva týka?

Upraví sa vhodná zákazka

Ako to je

- zamestnávateľ má povinnosť zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím

- povinnosť môže plniť aj zadaním vhodnej zákazky - že si niečo objedná v chránenej dielni

- jedného zdravotne postihnutého človeka mu započítajú, keď výška zákazky je 0,8 násobku celkovej ceny práce

Čo sa zmení

- od januára 2023 bude záležať na tom, či si zamestnávateľ objedná tovar alebo službu

- ak tovar, naďalej bude potrebovať, aby zákazka bola vo výške 0,8 násobku celkovej ceny práce

- ak službu, po novom bude stačiť zákazka vo výške 0,7 násobku celkovej ceny práce

Celková cena práce - 1581,84 € - je uvedená suma platná na tento rok. Tvoria ju priemerná mzda v hospodárstve za 1. až 3. štvrťrok pred, odvody zamestnávateľa a starobné poistenie

2. Práca v chránenej dielni

- zamestnanie v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku si nebude vyžadovať každodennú prítomnosť v tomto priestore

- od januára 2023 zamestnanec bude mať možnosť pracovať aj mimo, a to 10 dní do mesiaca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje