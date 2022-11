Ako vám presunú úspory v II. pilieri: Čo môžete urobiť, keď s tým nesúhlasíte

Ste v II. pilieri a vaše úspory roky nečinne ležia v garantovaných fondoch? Budúci rok sa to zmení. Parlament v utorok prijal zákon, ktorý dáva zelenú hromadnému presunu sporiteľov. Bude sa to volať „predvolená investičná stratégia“. O čo ide a ako to bude prebiehať?

Je to tu! Parlament rozhodol, že úspory vyše pol milióna Slovákov sa postupne presunú do negarantovaných dôchodkových fondov. Ale čo ak o to sporiteľ nebude mať záujem? Vždy je možnosť vyjadriť nesúhlas. „Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť podľa svojho uváženia,“ tvrdí hovorkyňa rezortu Monika Hnilicová.

Presun úspor sa má začať v júli budúceho roka. Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) do konca februára pošlú sporiteľom informáciu o presune. Ľudia do 54 rokov potom do 31. mája môžu vyjadriť nesúhlas. Starší môžu zasa prejaviť vôľu prispievať iba do dlhopisového fondu. „Ako najdôležitejšiu úlohu momentálne vnímame to, aby sme tému čo najlepšie odkomunikovali sporiteľom, aby im bolo jasné, čo sa bude diať, aké majú možnosti a aké dôsledky môžu mať ich rozhodnutia,“ reaguje predseda Asociácie DSS Miroslav Kotov.