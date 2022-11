Návrh na zvýšenie poplatkov na katastri: Čo by sa malo zmeniť a o koľko si priplatíte?

Chcete kúpiť byť? Okrem tortúry, ktorá tomu predchádza, musíte rátať aj s poplatkami na katastri. Celé roky sa nezmenili, ale ani to už nemusí byť pravda. Tripartita včera rokovala aj o návrhu Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR, ktorý reaguje na situáciu na trhu s nehnuteľnosťami. Za čo všetko by ste si priplatili?

Keď návrh na vklad podáte elektronicky, v súčasnosti zaplatíte 33 €. Od budúceho júla by to malo byť viac. O koľko viac, by záležalo na tom, cez čo ste to urobili. Ak cez elektronické služby katastra, tak by ste zaplatili 46 €. Ale ak by ste išli cez ústredný portál verejnej správy, tak by vás to vyšlo až 92 €!

Kým elektronický formulár katastra umožňuje automatizované spracovanie údajov, podanie cez ústredný portál znamená, že ide o normálny papierový dokument odoslaný elektronicky. „Všetky údaje v podaní sa musia prácne, ručným spôsobom nahrávať do informačného systému katastra,“ dôvodí predseda ÚGKK SR Ján Mrva.

To isté by platilo, keby ste požiadali o urýchlenie rozhodnutia o vklade - do 15 dní. Kým cez elektronický kataster by to stálo 146 €, cez ústredný portál verejnej správy až dva razy toľko.





Komplikovanejšie vklady

Návrh zákona, o ktorom včera rokovala tripartita, predpokladá celoplošné zvýšenie poplatkov na katastri. Naposledy sa upravili v roku 2005 a neodrážajú ani len mieru inflácie. „Doručené návrhy na vklad sú pritom čoraz komplikovanejšie a taktiež ceny nehnuteľností od roku 2005 výrazne vzrástli,“ pokračuje Mrva.