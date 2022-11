Od budúceho roka môžete prispievať rodičom na dôchodok: Kto musí vyplniť formulár?

Máte rodiča v penzii a platíte odvody? Od budúceho roka mu môžete priamo prispievať na dôchodok. Aby to tak bolo, nemusíte urobiť nič, ale ak s tým máte problém, musíte Sociálnej poisťovni podať jedno vyhlásenie. Aký formulár je to?

Od januára bude platiť, že rodičovi na dôchodku patrí 1,5 % z priemernej mzdy dieťaťa. Či to tak bude, však závisí iba od vás. Ak s rodičovským dôchodkom nesúhlasíte, musíte to oznámiť Sociálnej poisťovni, a to na formulári, ktorý v stredu zverejnila na svojej stránke. Ide o Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok.

„Sociálnej poisťovni ho treba doručiť do 28. februára 2023,“ informuje hovorca poisťovne Martin Kontúr. Ak nič nepodniknete, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na rodičovský dôchodok automaticky. Jedinou výnimkou je prípad, keď dieťa malo náhradných rodičov. Vtedy, naopak, musí vyhlásiť, že chce, aby im rodičovský dôchodok patril.





Kto podáva vyhlásenie

poistenec, ktorý nechce prispievať biologickým rodičom



poistenec, ktorý chce prispievať náhradným rodičom



Kedy to treba urobiť

pre rodičovský dôchodok v budúcom roku stačí vyhlásenie podať do 28. 2. 2023



pre rodičovský dôchodok v nasledujúcich rokoch to treba urobiť do 31. augusta predchádzajúceho roka



Spôsob doručenia